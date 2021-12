Spitzensport: Sonderförderung an burgenländische Sportasse übergeben

Ebenso groß wie das Potenzial und die bisherigen Erfolge von Lena Grabowski und Sebastian Jud sind deren Pläne für die nahe Zukunft: Der Mühlgrabener Snowboarder Sebastian Jud steht kurz davor sich seinen Wunschtraum Olympia zu erfüllen. Die Schwimmerin Lena Grabowski aus Parndorf konnte ihre Olympiateilnahme heuer bereits verwirklichen und sich darüber hinaus für eine Europa- und Weltmeisterschaft qualifizieren.

„Vor allem am Anfang ihrer Karrieren sind viele Sportlerinnen und Sportler auf Sponsorenleistungen angewiesen. Daher ist es uns in der wirtschaftlich aktuell herausfordernden Zeit ein besonderes Anliegen, unsere burgenländischen Nachwuchstalente gezielt dort zu unterstützen und zu fördern, wo es nötig ist“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner, der den beiden gestern, Mittwoch, Schecks zu je 5.000 Euro überreichte.

Lena Grabowski feierte nationale und internationale Erfolge

Schwimmerin Lena Grabowski konnte im abgelaufenen Jahr tolle Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene verbuchen, darunter die Bronzemedaille über 200m Rücken bei der Kurzbahn-Europameisterschaft im November in Kazan / Russland und eine Reihe von Siegen und Stockerlplätzen bei den Österreichischen Kurzbahn-Staats- und Juniorenmeisterschaften im März und Dezember in Graz. Bei der Kurzbahn-WM in den Vereinigten Arabische Emiraten ist Lena bis ins Semifinale geschwommen. Die nächsten Chancen auf internationale Lorbeeren bieten sich bereits 2022 bei der WM in Fukuoka / Japan, für die sie sich heuer im Mai qualifizieren konnte, und bei der EM in Rom im August. Schließlich steht für die 19-Jährige auch noch die Matura in der Südstadt auf dem Programm.

Sebastian Jud erreichte mehrere Topplatzierungen

Auch für Sebastian Jud, Mitglied im österreichischen Snowboard Cross A-Kader, war es das erfolgreichste Jahr seiner Karriere, mit einem Sieg und mehreren Topplatzierungen im Europacup und dem Sprung in die Top 15 im Weltcup. Nach einer Verletzung im Juli, die ihn fast acht Wochen Vorbereitungszeit kostete, arbeitet Sebastian derzeit hart an seiner Kraft, Kondition und Fitness, um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zu schaffen – für den Fünftbesten im österreichischen Team in der letzten Saison angesichts einer Teilnahmebeschränkung von nur vier männlichen Athleten pro Nation eine große Herausforderung.



„Lena Grabowski und Sebastian Jud haben bereits großartige Erfolge erzielt und sind sportliche Aushängeschilder des Burgenlandes, auf die wir stolz sind. Zudem ist der Spitzensport ein wichtiger Treiber für den Breitensport“, so Sportlandesrat Heinrich Dorner. Grabowskis EM-Platzierung ist der größte Erfolg im Schwimmen, der jemals von einer Burgenländerin oder einem Burgenländer erzielt wurde.