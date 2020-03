Noch steht nicht endgültig fest, welche Burgenland-Vertreter bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio von 24. Juli bis 9. August dabei sein werden. Jene, die sich bereits qualifiziert haben, sind das Nacra17-Segelduo Tom Zajac und Barbara Matz sowie Rückenschwimmerin Lena Grabowski. Die 49erFX-Seglerinnen Tanja Frank und Lorena Abicht sollten so gut wie durch sein. Aber was ist, wenn die Olympischen Spiele am Ende gar nicht stattfinden? Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus und dessen globaler Ausbreitung ist eine Absage zumindest im Bereich des Möglichen. Die BVZ fragte nach.

Grabowski: „Ich bin trotzdem positiv gestimmt“

„Ich will jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber schon als das Thema aufgekommen ist, war ich persönlich sicher, dass über ein solches Szenario debattiert werden wird,“ sagt Lena Grabowski, die derzeit voll im Trainingsbetrieb steht. Was das 17-jährige Talent schon hofft: „Dass die Spiele im Falle des Falles verschoben, aber nicht abgesagt werden. Ein generelles Aus wäre schon sehr frustrierend für mich persönlich.“

Schließlich hat sich die Parndorferin erstmals für das globale Großevent qualifiziert. „Ich bin trotzdem positiv gestimmt und bereite mich völlig fokussiert vor. In der Trainingsarbeit kann ich das alles sehr gut ausblenden.“ Geredet wird mit den Kollegen freilich schon. „Da geht es darum, ob sich das Virus im Sommer weiter ausbreiten kann, oder ob Vorbereitungs-Trainingslager woanders stattfinden könnten als geplant.“

Grabowski selbst, sie hat ja längst keinen Qualifikationsdruck mehr, wird übrigens bis Ende April keine Wettkämpfe bestreiten. Ein grippaler Infekt Ende Jänner hat die Burgenländerin geschwächt, daher soll nichts riskiert werden. Nächstes Highlight: die Langbahn-EM Mitte Mai in Budapest. „Ich fühle mich sehr gut und will dann dort wieder voll angreifen.“

Zajac: „Die Boote waren da, aber die Athleten nicht“

„Wir waren in Australien, als das Virus erstmals publik wurde. Einige Segler konnten nicht mehr über China heimfliegen, mussten ihre Flüge stornieren. Es war auch so, dass die chinesischen Segler kein Visum für die WM in Australien bekamen. Die Boote waren da, aber die Athleten nicht. Die wurden nicht ins Land gelassen. Es ist schon ein sehr großes Thema“, berichtet Segler Tom Zajac, der fortführt: „Das bewegt die Sportwelt, auch weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Wir wissen, dass einige Segel-Events in Italien abgesagt wurden.“

Aktuell trainiert er mit Barbara Matz in Palma, danach steht der Weltcup in Genua am Plan. Den lässt das Nacra17-Duo aus: „Nicht wegen des Corona-Virus, sondern weil wir in Südfrankreich bei einer Regatta segeln werden“, so Zajac. Auch die EM am Gardasee im Mai lässt das Duo aus, um stattdessen in Japan zu trainieren. „Momentan gehen wir davon aus, dass die Olympischen Spiele stattfinden.“

„Es ist eine Riesenpanik. Man hört aber auch, dass es medial extrem aufgebauscht wird.“Seglerin Tanja Frank

Auch das Segel-Dup Tanja Frank und Lorena Abicht ist aktuell in Palma auf Trainingslager. Von dort meldet Frank: „Es ist eine Riesenpanik. Man hört aber auch, dass es medial extrem aufgebauscht wird. Wir achten natürlich noch mehr auf Hygiene, versuchen auch, nicht viel daran zu denken. Dass jetzt wirklich die Olympischen Spiele abgesagt werden, dafür müsste aus meiner Sicht mehr passieren. Es ist ein Virus wie jedes andere. Wenn jetzt einer die Grippe hat, werden die Spiele auch nicht abgesagt. Wichtig ist, dass wir uns davon nicht wahnsinnig machen lassen.“