Sportunion-Basisförderung: Punktesieger statt Gießkanne

Der aktive Bezug der Vereine zur Sportunion Burgenland, die Aus- und Weiterbildung von Vereins-Trainern und -Funktionären, ein hochwertiges Sportprogramm, Jungfunktionäre, Frauen im Vereinsvorstand, Vereinsveranstaltungen, Wettkämpfe, Jugend- und Seniorenarbeit, Mitgliederanzahl und das Wettkampfniveau: All diese Punkte sind mögliche Parameter für die Berechnung von Fördermittel der Sportunion Burgenland an ihre Mitgliedsvereine.

Wer um eine Basisförderung ansucht, wird anhand eines Punktesystems mit den oben genannten Kriterien bewertet. Dementsprechend wird dann die Höhe festgelegt. Sportunion Burgenland-Geschäftsführer Patrick J. Bauer: „Unsere Basisförderung geht weg von der Gießkanne hin zu einer leistungsgerechten Grundabsicherung unserer Vereine.“ Daneben gebe es mit Sonder- und Projektförderungen weitere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung.“ Das Förder-Ranking des nun veröffentlichten Zeitraums September 2020 bis August 2021 prämiert die in vielen Bereichen engagiertesten Klubs.

Ex aequo die meisten Punkte erhielten die Gymnastik- und Tanzunion Mattersburg, die Union Eisenstadt-Turnen sowie der Sportunion Yachtclub Podersdorf.

Platz eins. Für die GTU, die Gymnastik- und Tanzunion Mattersburg, gab es 182 Punkte für die Bewertung der Basisförderung. Foto: zVg/GTU

Auf den Rängen vier bis zehn landeten Union Grande Volley aus Frauenkirchen, der Union Schwimmclub Eisenstadt (USCE), die Eisenstädter Schwimmunion (ESU), die UBC Oberwart Gunners, das Sportunion Wohnheim Verein Kastell Dornau, die Sportunion Neudörfl sowie die Sportunion Oberwart. Bauer zeigt sich jedenfalls vom Engagement vieler Sportunion-Vereine begeistert und betonte abschließend vor allem die gelebte Interaktion zwischen dem Dachverband und den Klubs: „Besonders wichtig ist uns auch der persönliche Kontakt und der damit verbundene Vereinsservice in den Bereichen Vereinsentwicklung, Aus- und Weiterbildung, Materialverleih, Sportstätteninfrastruktur und allgemeine Anfragen. Wir sehen uns als Business Angel für Sportvereine und arbeiten – gerade in schwierigen Zeiten wie in der Pandemie – mit unseren Vereinen für eine gesündere Zukunft.“