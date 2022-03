1. Runde geht an Blackbirds

Bis zum Schluss blieb es zwischen den beiden burgenländischen Vertretern spannend. Über weite Strecken lagen die Hausherren im Aktivkpark in Führung, bis zum Schluss musste die Mannschaft von headcoach Daniel Müllner aber noch einmal zittern. Am morgigen Sonntag treffen beide Teams erneut aufeinander, dieses Mal jedoch in Mattersburg. Start ist um 17 Uhr.

Daniel Müllner, Coach Blackbirds: „Sehr toughes Spiel gegen eine sehr starke Mattersburger Mannschaft, sie haben uns alles abverlangt. Wir mussten zwei Ausfälle verkraften und die Mannschaft hat einfach unglaublich gekämpft trotz kurzer Rotation. Wir wollten Sieg heute ein wenig mehr.“

Bernhard Koch, Spieler Blackbirds: „Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen starken Gegner. Am Ende haben wir die wichtigen Würfe getroffen. Danke an alle Fans, die heute in die Halle gekommen sind.“

James Williams, Coach Rocks: „Gratulation an Jennersdorf. Sie haben ein sehr gutes physisches Spiel gespielt und haben den Rebound dominiert. Sie waren heute in allen Belangen besser, aber wir haben es lange Spannend gemacht.“

Fabian Poremba, Spieler Rocks: „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Jennersdorf hat viel härter gespielt und wollten den Sieg mehr. Gratulation an Jennersdorf.“

Beste Werfer: Ware 19, S. Koch und Pöcksteiner je 16 beziehungsweise. I. Begic 21, A. Begic, Hartl und Memcic je 8.