0:1-Pleite: Bad Sauerbrunns Problem hieß Chancenverwertung

Bad Sauerbrunn - Kohfidisch 0:1. In einem flotten Spiel mit Torszenen auf beiden Seiten fehlte nur eines lange Zeit: Tore. Der Reihe nach. Bad Sauerbrunn erwischte den besseren Start, hatte in den ersten zehn Minuten drei Abschlüsse. Lukas Kornholz, Michael Kozak und Tomislav Ivanovic vergaben. Auf der Gäste-Seite hatte Julian Binder die erste Topchance (17.) - SCBS-Goalie Lukas Stifter blieb im 1:1-Duell aber der Sieger. Nach einer halben Stunde hielt Kornholz aus der Distanz drauf, der Ball klatschte an die Latte. Trotz Chancenplus für die Heimischen stand es nach 45 Minuten 0:0.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Kozak dann das 1:0 am Fuß scheiterte aber nach toller Vorlage von Benjamin Knessl am Kohfidischer Schlussmann Timon Grubmüller. In der 67. Minute hatten die heimischen Fans den Torschrei bereits auf den Lippen, mehrere Versuche der Hausherren in dieser brandgefährlichen Szene wurden aber vor der Linie geblockt. Kohfidisch lauerte auf Konter und hatte damit in Minute 82 beinahe Erfolg. Philipp Toth traf aber nur Aluminium. Und als viele bereits mit einer Nullnummer rechneten schlug der Gast doch noch zu. Kapitän Binder versenkte einen 25-Meter-Freistoß, der die Sauerbrunner Niederlage besiegelte. „Es war ein attraktives Spiel, in dem wir einfach zu viele Möglichkeiten ausgelassen haben. Bitter, dass wir am Ende mit leeren Hände da stehen“, meinte Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser.

Thomas Polzer, Obmann-Stellvertreter: "Die ersten 60 Minuten waren relativ ausgeglichen, ehe sie dann in der letzten halben Stunde doch die bessere Mannschaft waren. Mit einem sensationellen Freistoß-Tor gelang uns aber der 'Lucky-Punch', der nicht ganz unverdient war. Klar ist aber auch, dass es anders laufen hätte können. Generell sind die Sauerbrunner richtig gut aufgestellt, haben tolle Kicker drin.“

Statistik

SC Bad Sauerbrunn – ASK Kohfidisch 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (87.) Julian Binder.

Reserve: 1:5 (Dekic; Thomas Polzer 2, Knor 2, Englitsch).

SR: Habip Tekeli.- Wetterkreuzstadion, 200.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Tisch, Piermayr, Puchegger; Kornholz, Stanislaw (85. Ofner); Knessl, Ivanovic (60. Grgic), Dominkus (80. Schrot); Kozak.

Kohfidisch: Grubmüller; Csencsits, Jonas Herczeg, Vajda, Paukovits; Oswald; Schaffer (76. Mühler), Binder, Wukitsevits, Schreiber (64. Gaal); Toth (83. Schandl).