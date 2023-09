0:2 - Der Leithaprodersdorfer Zug rollt auch in Deutschkreutz weiter

Als wäre man in Deutschkreutz nicht schon genug von massivem Verletzungspech geplagt, fielen gegen den SV Leithaprodersdorf auch noch einige Spieler aufgrund Krankheit aus. Nichtsdestotrotz verkaufte man sich besonders in Halbzeit zwei, wohlgemerkt in Unterzahl, richtig gut. „Die erste Halbzeit gehörte definitiv den Gästen aus Leithaprodersdorf, wenngleich wir vor und nach dem ersten Gegentreffer auch die ein oder andere Chance vorfanden. Ich bin dann in der Pause etwas schärfer geworden, das hat anscheinend gefruchtet, da wir im zweiten Spielabschnitt mehr gelaufen sind und die Zweikämpfe besser angenommen haben, um den Ausschluss zu kompensieren. Leider haben wir die Angriffe zu inkonsequent zu Ende gespielt und scheiterten zweimal am Gästekeeper. Mit dem 0:2 war dann die Luft draußen, was aufgrund der Leistung nach dem Seitenwechsel ärgerlich war, da wir uns, wenn man die gesamte Spielzeit betrachtet, schon ein Unentschieden verdient gehabt hätten“, bleibt Benes trotz der Niederlage optimistisch.

Leithaprodersdorf-Trainer Mario Santner war mit dem Auftritt seiner Mannschaft ebenfalls zufrieden: "Das war vor allem erste Halbzeit eine sehr gute Partie, wir haben dem Gegner keine Chance gelassen und haben es verabsäumt, den Sack zuzumachen. Nach dem Seitenwechsel haben wir in Überzahl das Tempo rausgenommen, mit dem 2:0 war der Bann aber gebrochen."

Matchwinner der Partie wurde zum wiederholten Male SVL-Goalgetter Noel Kustor, der mit seinen beiden Treffern in der 14. und 80. Minute dem Spiel seinen Stempel aufdrückte, die Leithaprodersdorfer aufgrund seines Doppelpacks weiterhin als erster Verfolger an Spitzenreiter Siegendorf dran bleiben. Deutschkreutz hingegen steht aktuell nur einen Punkt über einem Abstiegsplatz, muss fast schon gegen den Favoriten aus Parndorf punkten, um nicht in den absoluten Tabellenkeller zu rutschen.