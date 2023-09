0:2-Niederlage: Marz kann gegen St. Margarethen nicht anschreiben

Marz - St. Margarethen 0:2. Nach zehn Minuten gab es einen Pfiff mit Folgen. Foul im Strafraum - Elfmeter für die Gäste. Ernest Grvala sorgte für die frühe Führung der St. Margarethener, die in der Folge das Spielgeschehen in der Hand hatten. Marz tat sich schwer Chancen zu kreieren, kam aber dennoch zweimal vor der Pause gefährlich vor das St. Margarethener Tor - beide Male hatte Radomir Jovanovic den Ausgleich am Fuß, agierte aber zu überstürzt. Ein 1:1 wäre auch nicht verdient gewesen, weil St. Margarethen noch einen Tick mehr an Einschussmöglichkeiten hatte. Der zweite Treffer für die Elf von Trainer Franz Lederer fiel vorerst nicht.

Grvala schnürte Doppelpack und entschied das Spiel

Die Marzer Reaktion blieb nach dem Seitenwechsel aus. Vor allem aber weil St. Margarethen bissig blieb und früh störte. So auch in Minute 55. Matus Rybansky eroberte an der Strafraumgrenze den Ball, serviert diesen Grvala und der veredelt den Spielzug mit einem wunderbaren Heber zum 2:0 für den Gast. Danach verabsäumte es St. Margarethen das Spiel endgültig zu entscheiden, ließ durch Rybansky eine Topchance aus. Von Marz kam dann erst in der Schluss-Viertelstunde wieder mehr, als der eingewechselte Goalgetter Szilard Köfarago das eine oder andere Mal gefährlich auftauchte. Zählbares sah dabei aber nicht heraus, so blieb es beim 0:2 aus Sicht der Marzer. Für St. Margarethen gab es den zweiten Sieg in Folge, der nach dem mehr als durchwachsenen Saisonstart für Aufatmen am Greaboch sorgte. Während St. Margarethen (aktuell Elfter) nun mit neun Punkten den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle schaffte, bleibt Marz mit sechs Zählern auf Rang 14. „Vom Gesamtauftritt bin ich zufrieden, wir mussten wieder die Startformation umstellen. Leider haben wir es verabsäumt, den Sack früher zuzumachen und haben viele Chancen vergeben. Da müssen wir schauen, dass wir schneller die Partie entscheiden können", meinte Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer. Der Sportliche Leiter der Marzer, Daniel Schmidl: „Wir haben uns über weite Strecken schwer getan, Chancen zu kreieren. Und mit jenen die wir hatten, sind wir einfach zu fahrlässig umgegangen.“

Statistik

ASK Marz - SV St. Margarethen 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (10., Elfmeter) Grvala, 0:2 (55.) Grvala.

Reserve: 0:3 (Dörfler).

SR: Nemeth.- Marz, 400.

Marz: Marcus Scheiber; Sochor, Etiz, Angyal, Babel; Batar (64. Benes), Patrick Scheiber (86. Kornfehl); Högerl, Jovanovic; Wollmann (86. Dusek); Schütz (64. Köfarago).

St. Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim, Jusits, Portschy, Philipp Wenzl (79. El-Baali); Bosnjak; Fönyedi, Martin Weixelbaum, Leszkovich (90. Granabetter), Grvala (90. Fasching); Rybansky (79. Kucher).