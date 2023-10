0:3! Ritzing-Viertelstunde entzauberte die Bad Sauerbrunner

Bad Sauerbrunn - Ritzing 0:3. Ohne Marco Dominkus (verletzt), Lukas Kornholz (krank) und Thomas Ofner (privat verhindert) mussten die Hausherren ran. Seit der 2. Runde, Mitte August, gegen Kohfidisch ging Bad Sauerbrunn in der Burgenlandliga nicht mehr als Verlierer vom Feld - gegen Ritzing endete die Serie. Praktisch nach einer Viertelstunde war das Spiel entschieden. Schon nach 180 Sekunden jubelten die Gäste, die sich auf der linken Außenbahn durchsetzten und Filip Filipovic vollendete. Die nächsten zwei Ritzinger Chancen hatte Martin Gander, beide nutzte der treffsichere Offensivmann. „Sie haben uns aus den ersten drei Schüssen, drei Tore erzielt“, ärgerte sich Bad Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser. Sein Team hatte in der Anfangsphase auch Möglichkeiten - etwa einen Kopfball von Sebastian Tisch oder ein Szene, wo Tomislav Ivanovic in aussichtsreicher Position der Ball versprang. Bei einer elferreifen Attacke an Sauerbrunns Goalgetter Michal Kozak blieb zudem die Pfeife des Unparteiischen stumm.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber aktiver, hatten deutlich mehr vom Spiel - ein Blick auf die Eckballstatistik wird deutlich: 14:1 aus Sicht der Kurortler. Nur Zählbares sprang dabei nicht heraus. „Auch weil Ritzing sehr gut gestanden ist“, gab Kremser zu, der sich neben dem 0:3 noch über Disziplinlosigkeiten seiner Mannschaften aufregen musste. Mario Cerny sah nach Spielende wegen Beleidigung die Rote Karte, daneben gab es vier Gelbe wegen Kritik. Kremser „Wir haben uns diesmal mental nicht von der stärksten Seite gezeigt. Das gilt es abzustellen, weil bis zur Winterpause noch schwierige Aufgaben auf uns warten.“

Statistik

SC Bad Sauerbrunn - SC Ritzing 0:3 (0:3).- Torfolge: 0:1 (3.) Filipovic, 0:2 (10.) Gander, 0:3 (16.) Gander. Rote Karte: Cerny (nach Spielende, Beleidigung). Reserve: abgesagt. SR: Ziermann.- Wetterkreuzstadion, 200.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Piermayr, Tisch (74. Nagy), Puchegger; Krenn (64. Pohl), Stanislaw; Knessl, Ivanovic, Grgic; Kozak.

Ritzing: Kardum; Weber, Etzelstorfer, Valek, Tiskayar; Wolf, Weingrill, Novak, Cvetkovic (86. Koppermann); Gander (84. Cerny), Filipovic (84. Yörük)