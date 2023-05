1:0-Heimsieg: Allhauer durften spät jubeln

MARKT ALLHAU - SANKT MARGARETHEN 1:0. Der UFC Markt Allhau schaffte den wichtigen Heimsieg gegen St. Margarethen und ist im engen Rennen um den Klassenerhalt vor den letzten fünf Runden wieder in einer sehr guten Ausgangsposition. Dafür verantwortlich war eine kämpferisch kollektiv starke Mannschaftsleistung, die in Minute 89 durch Innenverteidiger Gergely Sziklasi belohnt wurde. Dem Legionär fiel nach einem missglückten Schussversuch von Johannes Erb die Kugel vor die Füße und staubtrocken haute der Klassemann den Ball ins Kreuzeck. Es folgte eine Allhauer Jubelorgie, die den ganzen UFC-Tross in Ekstase versetzte. „Ich glaube, dass ich Allhau selten so kämpfen sehen habe“, sagte Pressesprecher Ewald Musser, der über ein generell chancenarmes Spiel berichtete. Angesichts der Allhauer Personalsituation aber kein Wunder. Und dennoch konnte man wichtige drei Punkte einfahren. Da war auch Trainer Florian Hotwagner zufrieden: „Unsere Einstellung war super und es war dann nicht unverdient.“

Für die nördlichen Gäste war die Niederlage kein Beinbruch, auch wenn man sich natürlich etwas ausgerechnet hatte. So resümierte Obmann Johannes Braunöder wie folgt: "Beide Mannschaften standen defensiv gut und es fehlten auf beiden Seiten die großen Chancen. Nach einem unnötigen Foul haben wir dann spät das 0:1 kassiert. Ohne Stürmer ist es aber auch schwer, ein Spiel zu gewinnen."

STATISTIK:

UFC Z-IMMOBILIEN MARKT ALLHAU - SV WAHA SANKT MARGARETHEN 1:0 (0:0).-

Tor: 1:0 (89.) Sziklasi.

Reserve: 2:0 (Liuba, Simon Fink).

SR: Maxharri (A: gut/St. M.: gut).- Z-Immobilien-Arena, 200.

Markt Allhau: Florian Tripaum; Sharifi (4. Fischer), Sziklasi, Teller, Psihoda; Weber (24. Urbauer/78. Kinelly), Prettner, Erb, Krutzler, Ramljak; Tihanyi.

St. Margarethen: Pascher; El Rehim, Jusits, Portschy, El-Baali; Bosnjak, Leszkovich (79. Dörfler); Granabetter, Weixelbaum, Schmidl; Binder (67. Heinicker).