1:1 gegen Klingenbach: Marz holt den ersten Punkt in dieser Saison

Marz – Klingenbach 1:1. „Es ist genau das eingetreten, was wir uns nicht gewünscht haben“, so Klingenbachs Trainer Wolfgang Hatzl über den Spielbeginn. Sein Team, das mit zwei Siegen in die Saison startete, lag rasch 0:1 zurück. Der Aufsteiger aus Marz, der noch keine Punkte am Konto hatte, musste ordentlich improvisieren. Offensivmann Szilard Köfarago und Abwehrrecke Ivan Jevremovic fehlten angeschlagen. Patrick Scheiber weilte im Urlaub. Das hinderte die Mannschaft von Trainer Dadi Maxell aber gar nicht, um druckvoll ins Spiel zu finden. Nach sechs Minuten setzte sich Filip Skala auf der Außenbahn energisch durch. Seinen Stanglpass übernahm Bojan Brezovac – Klingenbachs Goalie Stefan Schuller partierte hervorragend, beim zweiten Versuch von Skala war er aber dann machtlos. In der Folge verteidigte Marz geschickt und versuchte im Konter Nadelstiche zu setzen. „Wir haben speziell in der ersten Halbzeit gar keine Lösungen gefunden. Marz hat es sehr gut gemacht“, so Hatzl.

Nach der Pause fand Klingenbach besser ins Spiel, tat sich aber weiterhin schwer Chancen zu erspielen. Und die Hausherren blieben im Konter gefährlich, allerdings nicht effizient. So reichte Klingenbach am Ende eine einzige Torszene aus, um ein 1:1 einzupacken. Das stellte Matej Skreptak sicher, der nach einem schnellen Ballgewinn der Gäste und einer daraus folgenden Kombination zur Stelle war. „Es wäre mehr als nur ein 1:1 möglich gewesen. Schön war aber die Erkenntnis, dass wir immer mehr in der Burgenlandliga ankommen“, so Marz-Trainer Dadi Maxell.

Statistik

ASK Marz - ASK Klingenbach 1:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (6.) Skala, 1:1 (61.) Skreptak.

Reserve: 1:3 (Kornfehl; Laubner, Csmarich, Matijasevic).

SR: Kazanci.- Marz, 350.

Marz: Marcus Scheiber; Sochor, Angyal, Etiz, Babel; Batar (46. Jovanovic), Wollmann; Högerl (72. Schütz), Benes (84. Uygun), Skala; Brezovac (91. Dusek).

Klingenbach: Schuller; Mad, Chromy, Jagschitz, Ivancsits; Lady (76. Kröss), Eisner (65. Blazevic), Adam (82. Laubner), Stahleder; Skreptak; Sulc.