1:1 im Aufsteiger-Duell: Kein Sieger bei Rudersdorf - Schattendorf!

RUDERSDORF - SCHATTENDORF 1:1. Der USV Rudersdorf verpasste am Sonntagnachmittag im Aufsteiger-Duell gegen den SV Schattendorf einen echten Befreiungsschlag. Das gilt im Umkehrschluss zwar auch für die Gäste, aber die Hausherren-Elf von Trainer Alfred Horvath hatte sich viel vorgenommen und wollte ihr Heimspiel unbedingt gewinnen. Dazu kam es nicht, auch wenn der starke Fabian Wonisch schon in Minute eins auf 1:0 stellte. In weiterer Folge ließ der USV eine frühe Entscheidung aus und die Gäste fanden immer besser ins Spiel. So erzielte Mario Seckel nach 30 Minuten den Ausgleich. „Im Endeffekt war das Remis dann auch gerecht“, resümierte Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber und ergänzte: „Es war für uns dennoch fast zu wenig.“

Nach der Pause entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Ibo Sahin traf für die Heimischen die Stange – Patrick Derdak quasi im Gegenzug für die Gäste.

„Der frühe Gegentreffer war für uns ein Schock, von dem wir uns dann nach knapp 20 Minuten erholten. Danach waren wir bis zur Pause besser und hatten neben dem Ausgleichstor auch noch drei gute Möglichkeiten. In den zweiten 45 Minuten ging die Tendenz eher einen Tick in Richtung Rudersdorf, aber in Summe war es ein gerechtes Unentschieden“, resümierte wiederum Schattendorfs Obmann und Goalie Alex Bernhardt.

STATISTIK:

USVS HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF - SV SCHATTENDORF 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (1.) Wonisch, 1:1 (30.) Seckel.

Reserve: 1:4 (Sayginsoy; Kirkovits 2, Ostermayer, Eggenhofer).

SR: Tosun (R: Durchschnitt/S: Durchschnitt).- Rudersdorf, 250.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits, Weber, Klucsarits, Zugschwert (88. Lukas Gingl); Vincelj (58. Daniel Bauer), Wonisch; Muleci (89. Kirisits), Sahin, Kovacec (58. Marco Sifkovits); Svaljek.

Schattendorf: Bernhardt; Stahleder, Haring, Anicic, Koronzcai (78. Kriszonits); Vargek (71. Ziberi), Holzmann, Seckel, Wukovich; Derdak, Karner (61. Koppensteiner).