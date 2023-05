1:3: Schattendorf gab nach der Pause das Spiel aus der Hand

SCHATTENDORF - PARNDORF 1:3. „Wir haben uns etwas ausgerechnet, weil Parndorf zwei Tage zuvor im Cup spielte und daher vielleicht nicht so spritzig ist“, so Schattendorfs Trainer Marco Cadek. Nach 45 Minuten schien es auch tatsächlich so zu sein. Parndorf war harmlos, hatte doch ein wenig schwere Beine. Die Heimelf schlug daraus einmal Kapital, als Patrick Derdak von der Strafraumgrenze abzog und Parndorf-Goalie Jan Slovenciak keine Chance ließ. Cadek beklagte aber: „Wir hätten in dieser Phase mutiger und selbstbewusster sein können, auf das zweite Tor spielen müssen.“

Und nach der Pause war das Selbstvertrauen noch mehr angekratzt. Parndorfs Dominik Puster nutzte einen Stellungsfehler der Schattendorfer aus - 1:1 in Minute 49. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei keines der beiden Teams die ganz konkreten Chancen hatte. „Wir haben gewusst, dass Andau in Bad Sauerbrunn zurückliegt und hätten am Ende dann auch den Punkt genommen“, so Cadek, der zwei Minuten vor dem Ende aber dann das 1:2 mitansehen musste. Das stieß im besonders sauer auf: „Dafür gibt es keine Ausrede, das darf nicht passieren.“ Aus einer Ecke für Schattendorf resultierte ein Konter, Lukas Stahleder hätte das taktische Foul ziehen können, tat dies aber nicht und Matus Mikus netzte ein. Lukas Umprecht sorgte in der Nachspielzeit für den 1:3-Endstand, der Schattendorf freilich nicht wirklich im Abstiegskampf half.

Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl: „Über die 90 Minuten war es ein verdienter Sieg. Der Spielverlauf war wieder gegen uns, wir haben es uns unnötig schwer gemacht. Aber je länger das Spiel gedauert hat, desto besser ist es für uns gelaufen.“

STATISTIK

SV SCHATTENDORF - SC/ESV PARNDORF 1:3 (1:0).- Torfolge: 1:0 (33.) Derdak, 1:1 (49.) Puster, 1:2 (88.) Mikus, 1:3 (96.) Umprecht. Reserve: abgesagt. SR: Stelzenbach (S: gut/P:gut ).- Schattendorf, 200.

Schattendorf: Bernhardt; Wukovich (79. Kriszonits), Anicic, Haring, Stahleder; Koronczai, Holzmann; Vargek (68. Karner), Seckel, Koppensteiner (18. Ziberi); Derdak.

Parndorf: Slovenciak; Linhart, Wendelin (63. Mikus), Charizopulos, Dornhackl (82. Lamster); Puster (75. Hoffmann), Weingrill, Hauser (75. Gruber); Umprecht, Balti (63. Thüringer), Sulc.