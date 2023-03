2:0 im Derby: Sauerbrunner Erlösung, Schattendorfer Krisenverschärfung

Werbung

BAD SAUERBRUNN - SCHATTENDORF 2:0. Michael Stanislaw (Rippenprellung) und Sebastian Pojer (krank) mussten bei den Gastgebern passen. Auch die Gäste gingen nicht in Bestbesetzung in das Bezirksderby. Innenverteidiger Darko Anicic (gesperrt) fehlte ebenso wie Stürmer Patrick Derdak, der angeschlagen fehlte. Auch ohne SVS-Torjäger begann Schattendorf ambitioniert und war zunächst das aktivere Team. Matyas Kriszonits hatte den raschen Führungstreffer am Fuß. Bad Sauerbrunn-Kapitän Thomas Ofner konnte gerade noch auf der Linie klären. Wenig später hatten dann die Heimischen ihre große Chance, aber Offensivmann Michal Kozak setzte den Ball nur an die Außenstange, nachdem er im Strafraum zwei Gegenspieler überspielte.

Sehenswerter Grgic-Heber brachte Heimelf die Führung

Danach war der Aufsteiger dem Führungstreffer näher, fischte der SCBS-Goalie Lukas Stifter einen Schuss von Gerhard Karner aus dem Kreuzeck und dann hatte Kriszonits zwei gute Möglichkeiten. Schattendorf belohnte sich vor der Pause allerdings nicht für einen couragierten Auftritt und wurde praktisch mit dem Pausenpfiff dafür bestraft. Nach einer präzisen Vorlage von Lukas Kornholz lupfte Sauerbrunns junger Angreifer den Ball über SVS-Tormann Alex Bernhardt zum 1:0. „Für uns war das natürlich extrem wichtig“, befand Sauerbrunn-Trainer Heinz Kremser.

Mit der Führung im Rücken und Arnold Ernst am Platz, er kam kurz vor der Pause für den angeschlagenen Matthias Binder, hatten die Hausherren dann mehr Kontrolle im Spiel. „Wir hätten in der ersten Halbzeit das eine oder andere Tor machen können oder müssen, das ist uns leider nicht gelungen. Nach der Pause hat Bad Sauerbrunn dann sehr gut verteidigt“, befand Schattendorfs Obmann und Tormann Alexander Bernhardt.

Die Entscheidung fiel dann nach 67 Minuten. Mario Cerny legte auf Kozak auf und dessen Versuch konnt gerade noch geklärt werden – Ecke. Und die hatte Folgen für Schattendorf, weil man den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte und eine Kerze schlug. Christoph Krenn reagierte am schnellsten und köpfelte ein. Abseitsverdächtig allerdings. Die Proteste der Schattendorfer halfen nichts – der Treffer zählte und bedeutete gleichzeitig den Endstand. Für Bad Sauerbrunn ging eine Durststrecke von sechs sieglosen Spielen im Wetterkreuzstadion zu Ende. Für Schattendorf hingegen gegen eine solche weiter: dritte Niederlage im dritten Rückrunden-Spiel.

STATISTIK

SC BAD SAUERBRUNN - SV SCHATTENDORF 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (45.) Grgic, 2:0 (69.) Krenn. Reserve: 1:2 (Feingruber; Halasz, Nico Koller). SR: Kouba (BS: gut/S: gut).- Wetterkreuzstadion, 200.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny (88. Bartha), Tisch, Ofner, Krenn; Kornholz, Binder (46. Ernst/88. Nagy); Kubik, Grgic, Reinisch (65. Bukovinsky); Kozak.

Schattendorf: Bernhardt; Stahleder, Koronczai, Haring, Wukovich; Erak (62. Eggenhofer), Holzmann, Seckel, Karner, Vargek; Kriszonits (74. Reiberger).