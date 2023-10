2:1: Schattendorf beendet den Lauf von Aufsteiger Edelserpentin

Schattendorf - Edelserpentin 2:1. Nach der mäßigen Darbietung im Derby gegen Klingenbach (1:2-Niederlage) forderte Schattendorfs Trainer Marco Cadek ein Reaktion seiner Mannschaft. Und die kam von der ersten Minute an. Der SVS nahm die Zweikämpfe an, zeigte Leidenschaft und hatte vor der Pause auch schon ein Chancenplus. Die erste Gelegenheit der Partie hatten allerdings die Gäste in der Anfangsphase, der heimische Schlussmann Alex Bernhardt parierte aber stark. Danach übernahm Schattendorf das Kommando, wobei die Hausherren schon früh wechseln mussten. Lazar Milic zog sich nach sechs Minuten eine Knieverletzung zu, Youngster Nico Koller (17) durfte früh ran. Und beinahe hätte der Youngster auch sein erstes Saisontor erzielt. Er sah den zu weit vor seinem Tor postierten Gäste-Goalie Patrik Erdei und versuchte einen Distanz-Heber - Erdei musste sich ordentlich strecken, um den Rückstand der Südburgenländer, die mit vier Siegen in Folge ins Grenzstadion kamen, zu verhindern.

Bis zur Pause blieb die Mannschaft von Trainer Marco Cadek das aktivere Team, hatte durch einen Mario Guttmann-Kopfball und ein Flo Reiner-Solo weitere gute Chancen auf das 1:0. Bei einer elferreifen Szene im Gäste-Strafraum blieb zudem die Pfeife des Unparteiischen stumm.

Geniestreich von Tobias Steiner

Die Blau-Weißen erhöten nach dem Seitenwechsel die Schlagzahl. „Wir waren richtig gut im Spiel, ein ganz anderes Gesicht als eine Woche vorher“, befand Cadek, der in Minute 55 ein Traumtor sah. Tobias Steiner lupfte außerhalb des Strafraums den Ball wunderbar über Erdei - 1:0, das Grenzstadion jubelte. Die Fans durften auch zufrieden sein, weil Schattendorf mutig weiterspielte. In der 78. Minute gab es dann die vermeintliche Vorentscheidung. Flo Reiner setzte sich einmal mehr energisch durch, konnte nur noch per Foul gestoppt werden. Diesmal gab es den Schattendorfer Elfer. Mario Guttmann übernahm Verantwortung und erhöhte auf 2:0. Allerdings wurde der SVS in der Schlussphase nachlässig. Minute 80: Anschlusstor, weil Julian Schwarz sträflich vernachlässigt wurde.

Edelserpentin: Pech im heißen Finish

„Wir haben uns unverständlicherweise zu weit zurückgezogen“, urteilte Cadek, der dann noch um die drei Punkte zittern musste. Edelserpentin traf zunächst nur die Innenstange, dann sah Erdei nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Auch in Unterzahl kam Edelserpentin noch zu einer Ausgleichschance, aber Artem Atamas schoss aus wenigen Metern vorbei (92.) - danach war Schluss. „Wir haben über weite Strecken ein sehr gutes Spiel gemacht und am Ende aber auch Glück gehabt. In Summe geht der Sieg für mich trotzdem in Ordnung“, resümierte Cadek.

Edelserpentins Obmann Konrad Renner resümierte: „In der letzten halben Stunde kamen wir viel besser in die Partie und haben für meinen Geschmack auch gescheit angedrückt. Aufgrund der Chancen, speziell gegen Ende der Partie, wäre ein Punkt sicher nicht unverdient gewesen.“

Kuriosität am Rande: Edelserpentin machte trotz der Niederlage einen Platz gut, weil auch Bad Sauerbrunn verlor, und ist nun Zweiter.

Statistik

SV Schattendorf - SPG Edelserpentin 2:1 (0:0).- Torfolge: 1:0 (55.) Steiner, 2:0 (78., Elfmeter) Mario Guttmann, 2:1 (80.) Schwarz. Rote Karte: Erdei (93., Tätlichkeit). Reserve: 2:5 (Jan Koller, Vargek; Horvath 2, Mucolli, Lakatos, Muji). SR: Gruber.- Schattendorf, 300.

Schattendorf: Bernhardt; Koronczai, Karner, Haring; Wukovich (90. Schuh), Holzmann, Reiner, Milic (6. Nico Koller, 90. Hausmann); Steiner (71. Niklas Guttmann), Stein; Mario Guttmann.

Edelserpentin: Erdei; Zupanko, Prisching (59. Pfeiffer), Strohmeyer (82. Pusztai), Riznicsenko; Agic (65. Atamas), Ungerböck, Angyan, Adorjan (59. Varga); Schwarz, Mucolli.