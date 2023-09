2:2: Edelserpentin bleibt daheim weiter ungeschlagen

Edelserpentin - Bad Sauerbrunn 2:2. Drittes Heimspiel für die SpG Edelserpentin in ihrer Landesliga-Premierensaison. Nach Ritzing (0:0) und Parndorf (3:1) war diesmal mit dem SC Bad Sauerbrunn der nächste harte Gegner zu Gast. Der Aufsteiger aus der Großgemeinde Bernstein hielt am Stubener Sportplatz aber wieder stark dagegen. Nach einer guten Anfangsphase brachte Philipp Ungerböck die Heimischen mit 1:0 in Führung (36.).

„Ein von hinten bis vorne perfekter Angriff, den Philipp per Stangler abschloss. Das war von der Entstehung her super“, lobte Obmann Konrad Renner. Der kurz darauf allerdings sehen musste, wie die Gäste ausglichen. Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte egalisierte Michal Kozak für die Kurortler. Unmittelbar nach Wiederanpfiff war es wieder Kozak. Diesmal stellte der Stürmer per Strafstoß auf 2:1 für die Gäste. Die Führung der Bad Sauerbrunner hielt dann auch lange an. Erst in Minute 89 gab man sie aus der Hand, als Paul Zupanko zur Stelle war. Der Abwehrspieler, der bis dato eine starke Saison spielt, traf spät zum 2:2, womit seine Mannschaft daheim weiter ungeschlagen bleibt.

Für Renner ein zufriedenstellendes Resultat: „Gegen Ritzing, Parndorf und Bad Sauerbrunn daheim fünf Punkte zu holen, ist super. Mit dem 2:1 übernahm Bad Sauerbrunn das Kommando, mit Fortdauer der zweiten Hälfte wurden wir aber stärker. Aufgrund der Chancen war es für mich ein gerechtes Unentschieden.“

„Offenbar sind wir Spezialisten für späte Tore - in beide Richtungen. Zuletzt im Derby gegen Schattendorf, im BFV-Cup in Klingenbach und nun haben wir in der 89. Minute das 2:2 bekommen. In Summe dürfen wir mit dem Auswärtspunkt aber nicht unzufrieden sein“, resümierte Bad Sauerbrunn-Coach Heinz Kremser.

Statistik

SpG Edelserpentin - SC Bad Sauerbrunn 2:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (36.) Ungerböck, 1:1 (45.) Kozak, 1:2 (49., Elfmeter) Kozak, 2:2 (89.) Zupanko. Reserve: 4:2 (Mayer, Horvath, Progli, Vlasics; Galbed, Sagartz). SR: Windisch.- Stuben, 180.

Edelserpentin: Erdei; Lakatos, Strohmeyer, Zupanko, Riznicsenko (83. Prisching); Adorjan (61. Angyan), Agic, Ungerböck (71. Pfeiffer), Atamas; Mucolli, Schwarz.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Tisch, Piermayr, Puchegger; Kornholz, Stanislaw, Grgic (78. Ivanovic); Knessl (68. Krenn), Kozak, Dominkus.