2:2-Remis zwischen Leithaprodersdorf und Ritzing

Werbung

LEITHAPRODERSDORF - RITZING 2:2. Auch Tage nach dem Match trauerte man beim SV Leithaprodersdorf zwei verlorenen Punkten nach. „Wir haben es verabsäumt, schon in der ersten Halbzeit den Sack zu zu machen. Wir sind gut in die Partie gestartet und haben viel Druck gemacht. Damit ist der Gegner nicht zurechtgekommen“, resümierte SVL-Trainer Peter Benes. Bei den Hausherren fehlten mit Kapitän Patrick Mozelt (Sprunggelenk), Mike Wölfer (Gehirnerschütterung), Stephan Heiss (Sprunggelenk - drei Wochen Pause) und Paul Eder (kleine Zehe gebrochen) mehrere Stammspieler.

Leithaprodersdorf gab von Anpfiff weg Vollgas und drückte Ritzing hinten rein. Nach einer schönen Einzelaktion von Leo Saliji bediente dieser Levi Markhardt, der den Stanglpass zum frühen 1:0 versenkte (9.). In weiterer Folge blieben die Heimischen am Drücker. Einen Schuss von Saliji entschärfte Ritzing-Keeper Kardum mit einer tollen Parade. Beim Goalie konnten sich die Gäste auch bedanken, er hielt letztlich den Punkt mit mehreren Paraden und Reflexen fest.

Ritzing nutzte zwei Unachtsamkeiten aus

Fast aus dem Nichts kamen die Mittelburgenländer dann zum Ausgleich. Fabian Dinhof ließ sich an der Seitenlinie den Ball zu leicht abnehmen, den Stanglpass fälschte Tobias Beran noch unglücklich bei Keeper Manuel Kassal vorbei – Lukas-Stefan Weber sagte vor dem leeren Tor „Danke“ und schoss zum 1:1-Pausenstand ein (20.).

Nach dem Seitenwechsel starteten die Heimischen wieder druckvoll und waren klar überlegen. Levi Markhardt und Noel Kustor vergaben gute Chancen auf das 2:1. Das gelang dann Leo Saliji. Seine Flanke wurde mit dem Wind immer länger und landete schließlich im Kreuzeck zum 2:1 (70.). Kurz vor dem Ende kamen die Gäste neuerlich zum durchaus schmeichelhaften Ausgleich. Nach einem vermeintlichen Foul an Fabian Dinhof blieb dieser am Boden liegen. Der Referee ließ weiterlaufen und Ritzing spielte auch weiter. Nach einem Pass in den Strafraum fehlte eben Dinhof auf seiner Position – Martin Gander stand alleine an der zweiten Stange und netzte ein (83.). Kurz vor dem Ende scheiterten noch Kustor mit einem Kopfball und Beran mit einem Weitschuss an Kardum.

„Wenn man zweimal in Rückstand gerät, muss man mit einem Punkt zufrieden sein. Leithaprodersdorf ist jeweils besser in die Halbzeiten gestartet, war sehr aggressiv. Kompliment aber an unsere Mannschaft, sie hat Moral bewiesen und die Rückschläge weggesteckt“, analysierte Ritzing-Manager Mario Posch die Partie.

SV LEITHAPRODERSDORF - SC RITZING 2:2 (1:1).- Torfolge: 1:0 (9.) Levi Markhardt, 1:1 (20.) Weber, 2:1 (70.) Saliji, 2:2 (83.) Gander.

Reserve: 0:7 (Gander 3, Kitazawa, Radosavljevic, Dezsi, Rogic).

SR: Gruber (L: Durchschnitt/R: ).- LeithArena, 200.

Leithaprodersdorf: Kassal; Dinhof, Marcel Wölfer, Svab; Dellantonio (90+3. Lukas Heiss), Beran; Simeon Markhardt (88. Dostal), Saliji; Petö; Levi Markhardt, Kustor.

Ritzing: Kardum; Sarosi (80. Radosavljevic), Etzelstorfer, Dosljak, Karanezi; Weber, Wolf, Cvetkovic, Koppermann (57. Gander), Ismaili (66. Nagata); Filipovic.