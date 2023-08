3:0: Bad Sauerbrunn triumphiert im Derby beim Aufsteiger aus Marz

Marz - Bad Sauerbrunn 0:3. Die Gäste starteten fulminant in das Derby. 650 Zuseher sahen nach zwei Minuten bereits eine tolle Kombination über die Bad Sauerbrunner Neuzugänge Benjamin Knessl und Tomislav Ivanovic, der Ball landete bei Goalgetter Michal Kozak und der traf zur raschen Führung. Ein früher Schock für den Aufsteiger, der fünf Minuten später den nächsten Dämpfer kassiert. Ivanovic flankte ideal zur Mitte und dort schnürte Kozak volley den Doppelpack. Die Hausherren zahlten bereits in der Anfangsphase Burgenlandliga-Lehrgeld, wehrten sich aber mit Fortdauer des Spiels gegen den starken Gegner, der defensiv sehr solide stand. Nur selten kam Marz gefährlich vor das SCBS-Tor. In der 16. Minute allerdings wäre beinahe der Anschlusstreffer gelungen, scheiterte Radomir Jovanovic am starken Sauerbrunn-Schlussmann Lukas Stifter.

Auf der anderen Seite ließ die Truppe von Trainer Heinz Kremser mehrere gute Möglichkeiten auf das vorentscheidende 3:0 aus. So blieb das Spiel zumindest noch ein wenig spannend. Und hätte beinahe nach dem Seitenwechsel noch etwas Würze bekommen. Wieder fand sich ein Marzer, diesmal war es der eingewechselte Bojan Brezovac im 1:1-Duell mit Stifter, wieder entschied es der Goalie glänzend für sich. Nach 78 Minuten war die Partie dann durch. Der Neo-Sauerbrunner Marco Dominkus erzielte einen Treffer Marke „Tor des Jahres“ - er zirkelte den Ball außerhalb des Strafraum, beinahe von der Seitenlinie, über Marz-Tormann Marcus Scheiber ins Kreuzeck. Der 3:0-Sieg war am Ende absolut verdient, hätte auch um das eine oder andere Tor höher ausfallen können. Zwei Glanzparaden von Scheiber und zweimal Aluminium verhinderten allerdings weitere Tore der Gäste, die mit dem 3:0 aber perfekt in die Saison startete. Und Marz? Der Aufsteiger schlug holprig in der Burgenlandliga auf, zeigte aber nach dem frühen 0:2-Rückstand Moral und Kampfgeist.

Stimmen

Dadi Maxell, Trainer ASK Marz: „Wir haben früh Lehrgeld bezahlt. Der Gegner hat wirklich gut gespielt und uns gezeigt, was Landesliga bedeutet. Da muss man immer bereit sein und die wenigen Chancen, die man hat, muss man nutzen. Positiv war die Reaktion der Mannschaft nach dem raschen 0:2. Wir haben nicht aufgegeben.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn: „Der Sieg war hochverdient, hätte auch höher ausfallen können. Der Auftakt ist geglückt, die Konzentration liegt aber schon am nächsten Spiel. Da kommt Kohfidisch, gegen die wir letzte Saison daheim verloren haben. Von daher sollten wir gewarnt sein, werden den Gegner sicher nicht unterschätzen.

Statistik

ASK Marz - SC Bad Sauerbrunn 0:3 (0:3).-

Torfolge: 0:1 (3.) Kozak, 0:2 (7.) Kozak, 0:3 (78.) Dominkus.

Reserve: abgesagt.

SR: Tosun.- Marz, 650.

Marz: Marcus Scheiber; Sochor (84. Batar), Etiz, Jevremovic, Angyal; Högerl (46. Brezovac), Patrick Scheiber (84. Babel), Skala (70. Pichler), Wollmann; Köfarago, Jovanovic.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Cerny, Piermayr, Tisch, Puchegger; Kornholz, Ivanovic (32. Krenn); Knessl (77. Ilkoski), Stanislaw, Dominkus (86. Bartha); Kozak.