3:0 gegen Deutschkreutz - Edelserpentin feierte starken Heim-Abschluss

Edelserpentin - Deutschkreutz 3:0. Mittlerweile war es schon über einen Monat her, als die SpG Edelserpentin das letzte Mal voll anschrieb - am 30. September gewann man das Derby gegen Rudersdorf mit 6:1, seither wartete man auf einen Sieg, im letzten Heimspiel klappte es nun. Die Mannen von Trainer Michael Horvath fertigten Deutschkreutz mit 3:0 ab.

Julian Schwarz eröffnete gegen die Mittelburgenländer nach 15 Minuten den Torreigen. Nachdem anfangs Edelserpentin dominierte, kamen zur Mitte der ersten Halbzeit die Gäste besser ins Spiel, wie SpG-Obmann Konrad Renner berichtete.

Sein Team brachte den Vorsprung aber in die Kabinen. Und kam von dort wieder besser raus. „Die zweite Halbzeit gehörte dann voll und ganz uns“, meinte Renner. Milan Angyan (55.) und Aron Varga (68.) gaben ihm Recht - die beiden ungarischen Legionäre stellten binnen kurzer Zeit auf 3:0 und entschieden somit die Partie.

Renner sprach im Nachgang von einem „starken Heim-Abschluss, mit dem wir voll und ganz zufrieden sind.“ Nach dem Sieg stehen 24 Punkte auf der Habenseite der Edelserpentiner - eine top Bilanz.

Kleiner Wermutstropfen im letzten Heimspiel war die Verletzung von Julian Schwarz - der Torschütze zum 1:0 musste nach 40 Minuten verletzt raus. „Er dürfte umgeknöchelt sein, jedenfalls hatte er danach ein instabiles Gefühl im Sprunggelenk, unter der Woche wird sich zeigen, wie schlimm es wirklich ist“, so Renner.

Im schwarz-roten Lager ist die Ernüchterung abermals groß, findet man weiterhin nicht die Konstanz. „Wir sind schlecht reingestartet, haben uns dann aber gefangen und ab dem Gegentor bis zum Seitenwechsel das klar spielbestimmende Team gewesen. Leider haben wir uns in der zweiten Halbzeit dann quasi zwei Tore durch individuelle Fehler selbst geschossen“, meint Chefcoach Peter Benes und sein „Co“ Michael Hartl fügt hinzu: „Wir waren in diesem Spiel in vielen Situationen nicht griffig genug, um etwas mitzunehmen. Somit geht die Niederlage so auch in Ordnung.“

Statistik

SpG Edelserpentin – FC Deutschkreutz 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (15.) Schwarz, 2:0 (55.) Angyan, 3:0 (68.) Varga.

Reserve: 4:3 (Atamas 2, Progli, Lakatos; Treiber 2, Dorner).

SR: Tatzber.- Stuben, 200.

Edelserpentin: Erdei; Zupanko (73. Prisching), Strohmeyer, Muji, Varga; Agic, Angyan (73. Forintos), Pusztai (59. Pfeiffer), Adorjan (59. Vlasics); Schwarz (41. Ungerböck), Mucolli.

Deutschkreutz: Kugler; Nagy; Lipowsky, Furtner (73. Treiber), Reumann (63. Tröscher); Godovitsch; Stutzenstein (73. Heissler), Szaffich, Thumberger; Csano (86. Haiden), Salamon (63. Trajilovic).