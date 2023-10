3:1-Erfolg: Siegendorf blieb gegen Rudersdorf nach Rückstand geduldig

Siegendorf – Rudersdorf 3:1. Es war zunächst ein Geduldspiel für den Leader. „Ich hatte fast schon ein Déjà-vu“, erinnerte den Siegendorfer Trainer Nikolaus Schilhan die erste halbe Stunde an das 0:0 gegen Marz. Die Hausherren waren fast ständig am Ball, Rudersdorf agierte aber clever. Und nach 29 Minuten auch kaltschnäuzig. Ibrahim Sahin kam an den Ball und schlenzte diesen unhaltbar ins Siegendorfer Netz. Den heimischen Fans stockte der Atem. Die Siegendorfer blieben aber geduldig. Noch vor der Pause gelang der Ausgleich. Mario Stefel traf im zweiten Versuch und löste damit den ASV-Knoten.

Nach der Pause konnte der Favorit, nachdem Schilhan in der Pause die eine oder andere taktische Schraube drehte, noch mehr Druck erzeugen. Der Lohn dafür waren zahlreiche Torchancen. Und nach 58 Minuten Erleichterung im Lager des Titelkandidaten. Top-Torjäger Lukas Grozurek stellte auf 2:1. Der Angreifer war nach einer Stephan Auer-Hereingabe per Kopf zur Stelle. Mit der Führung im Rücken ging Siegendorf noch einmal einen Gang rauf – Stefel spielte nach 68 Minuten einen Freistoß schnell ab. Grozurek netzte ein – Vorentscheidung. Beim 3:1 blieb es letztlich, auch weil Siegendorf in der Schlussphase Chancen auf einen höheren Erfolg ausließ. Der Siegendorfer Sieg stand aber nicht zur Debatte: „Vor allem nach der Pause war es ein sehr gutes Spiel von uns“, befand Schilhan.

Rudersdorf Sektionsleiter Martin Salber erklärte: „In der ersten Halbzeit konnten wir sie wirklich ärgern, aber der Sieg für Siegendorf geht auf alle Fälle verdient. Das 1:3 passt für uns vom Ergebnis auch, die haben einfach eine top Mannschaft.“ Sauer stieß Salber eine Aktion kurz nach dem Führungstreffer seiner Elf auf: „Da lief einer unserer Spieler alleine aufs Tor und wurde vom Siegendorfer Verteidiger regelwidrig gestoppt. Wenn es da Rot gegeben hätte, wäre es vielleicht interessant geworden.“

Statistik

ASV Siegendorf - SV Rudersdorf 3:1 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (29.) Sahin, 1:1 (41.) Stefel, 2:1 (58.) Grozurek, 3:1 (66.) Grozurek.

Reserve: 3:0 (Kager, Sengstbratl, Stanisic).

SR: Windisch.- Siegendorf, 297.

Siegendorf: Horvath; Auer (67. Montanaro), Wydra, Stoilov; Zeco, Szorger (61. Kandé), Kröpfl (81. Akbiyik), Andrejevic, Stefel, Secco; Grozurek (81. Gruber).

Rudersdorf: Kracher; Gingl, Geschl (78. Sampt), Weber, Lauro Sifkovits (78. Marco Sifkovits); Matumona (60. Muleci), Svaljek, Skerlak, Vincelj, Sahin; Nuhanovic (70. Tropper), Svaljek.