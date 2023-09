4:1 am Greaboch - Horitschon bleibt weiter auf der Siegerstraße

Sankt Margarethen - Horitschon 1:4. „Nach so einem Auftritt wie in der ersten Halbzeit, kann man einfach nicht gewinnen. Wir haben uns alle drei Treffer selber geschossen. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns zumindest noch gut aus der Affäre gezogen“, analysierte Sankt Margarethen-Trainer Franz Lederer nach dem Schlusspfiff. Schon nach gut zehn Minuten lagen die Hausherren bereits mit 0:2 im Hintertreffen. Nach einem katastrophalen Pass vom Michael Wenzl auf Igor Bosnjak, konnte sich dieser in Bedrängnis nur mehr mit einem Foul helfen - den fälligen Elfmeter verwertete Sebastian Trenkmann zum 1:0 (7.). Nur vier Minuten später fing Bastian Lehner einen Fehlpass von „Mocca“ Abd El Rehim ab und erhöhte auf 2:0 (11.). Nach einer knappen halben Stunde sprintete neuerlich Bastian Lehner in einen zu kurz geratenen Rückpass von Ahmed El-Baali und sorgte für den 3:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren aus der Kabine. Doch El Rehim schwächte mit seiner zweiten Gelbe Karte die Blau-Weißen unnötig und sah die Ampelkarte (60.). In Unterzahl kam die Lederer-Elf nach einem Eckball durch Nico Portschy zum 3:1-Anschlusstreffer (61.). In weiterer Folge scheiterte Matus Rybansky - nach einer Flanke von Ernest Grvala - per Kopf aus kurzer Distanz an Horitschon-Keeper Fabian Leeb. SVM-Trainer Franz Lederer brachte mit Tom Fasching und Martin Weixelbaum noch einmal frischen Wind für die Schlussphhase, doch das Tor gelang nur mehr den Gästen. Der eingewechselte Márk Szileszki nahm einen weiten Pass volley zum 4:1-Endstand (75.).

Horitschon-Coach Edi Stössl zeigte sich nach dem vierten Sieg in Folge äußerst zufrieden: „Wir haben den Gegner sicherlich nicht an die Wand gespielt, uns aber mit einer tollen Mannschaftsleistung einen hochverdienten Sieg erspielt.“

SV Sankt Margarethen - ASK Horitschon 1:4 (0:3).- Torfolge: 0:1 (7., Foulelfmeter) Trenkmann, 0:2 (11.) Bastian Lehner, 0:3 (29.) Bastian Lehner, 1:3 (61.) Portschy, 1:4 (75.) Szileszki. Gelb-Rote Karte: El Rehim (60., Unsportlichkeit). Reserve: 2:1 (Wagner, Kucher; Mohammed). SR: Divkovic.-Greabochstadion, 450. Sankt Margarethen: Michael Wenzl; El Rehim, Jusits, Portschy, Philipp Wenzl (74. Fasching), El-Baali (90. Kucher); Bosnjak, Hamm; Fönyedi (74. Martin Weixelbaum), Grvala (86. Dörfler); Rybansky. Horitschon: Leeb; Spadt, Philip Wessely, Huber (68. Schedl); Bastian Lehner (64. Szileszki), Haller, Niklas Lehner, Ostermann; Maschler, Nico Wessely (84. Kutrovats); Trenkmann (84. Wallner).