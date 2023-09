4:1! Schattendorf holt den zweiten Heimsieg in Folge

Schattendorf - Kohfidisch 4:1. 45 Minuten war das Niveau im Grenzstadion überschaubar, weil beide Teams eher Stückwerk boten. Großes Risiko nahm vorerst keiner. So musste eine sehenswerte Einzelaktion her, um für heimischen Jubel zu sorgen. Tobias Steiner tanzte im Gästestrafraum durch die Reihen und schlenzte den Ball via Unterkante der Latte einen halben Meter hinter die Linie - Traumtor.

Tobias Steiner bejubelte seinen tollen Schattendorfer Führungstreffer. Foto: Martin Ivansich

Schattendorf ließ vor der Pause kaum Zwingendes der Südburgenländer zu, hätte sich beinahe aber Augenblicke vor der Pause noch den Ausgleich eingefangen. Weil die Hausherren den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen konnten, kam der ASK aus kurzer Distanz zum Abschluss - SVS-Schlussmann Alex Bernhardt verhinderte mit einem starken Reflex das 1:1.

Gerhard Karner: Elfer-Verursacher und Elfer-Schütze

Trotz 1:0-Führung zur Pause merkte Schattendorfs Trainer Marco Cadek an: „Ich musste in der Kabine lauter werden, weil einiges nicht so lief wie ausgemacht.“ Das fruchtete zunächst nicht ganz. Schattendorfs Gerhard Karner, eigentlich ein Offensivspieler, agierte diesmal im Abwehrzentrum und ließ sich zu einem vermeidbaren Handspiel hinreißen. Kohfidischs Philipp Toth übernahm Elfmeter-Verantwortung und stellte auf 1:1. „Da habe ich mir gedacht, dass könnte jetzt bitter werden“, befand Schattendorfs Goalie und Obmann Alex Bernhardt und ergänzte: „Weil das Momentum nun klar bei Kohfidisch war, aber unsere Reaktion war herausragend.“

Nur zehn Minuten nach dem Ausgleich gab es Elfer für die Heimischen. Karner bekam die Chance, sein Handspiel-Missgeschick auszubessern, und donnerte den Penalty eiskalt in die Maschen - 2:1. Von da an dominierte Schattendorf, hatte das Spiel unter Kontrolle.

Mario Guttmann: Doppelpack als doppelte Erlösung

Und in der Schlussphase machte der SVS den Deckel drauf, besser gesagt Mario Guttmann. Binnen drei Minuten traf der Stürmer, der im Sommer zurück in seine Heimat kam, doppelt und fixierte damit den klaren Sieg und löste gleichzeitig seine Ladehemmung. Und das tat richtig gut: „Natürlich in erster Linie dem Mario selbst“, so Cadek über die ersten Burgenlandliga-Tore von Guttmann in dieser Saison. Speziell das 4:1 war richtig sehenswert: Der eingewechselte Niklas Guttmann eroberte die Kugel, spielte auf Florian Reiner, der wartete den richtigen Moment ab, um Lazar Milic ideal in Szene zu setzen und seine Maßflanke köpfelte Mario Guttmann wuchtig zum 4:1-Endstand in die Maschen.

Es war das Sahnehäubchen an einem gelungenen Schattendorfer Fußballabend. „Wir haben uns vor allem nach der Pause an unseren Stärken bedient, waren im Umschaltspiel fokussiert und letztendlich geht der Sieg dann auch so in Ordnung“, freute sich Trainer Marco Cadek.

Kohfidisch nach langem wieder mit Niederlage

Für Kohfidisch, das weiterhin mit einigen Ausfällen kämpft, war das 1:4 nach drei Spielen ohne Niederlage ein kleiner Rückschlag. Der Sportliche Leiter Paul Toth sah eine „mäßige erste Hälfte“, wobei beide Mannschaften auf Augenhöhe agierten. „In der zweiten Halbzeit kamen wir dann besser ins Spiel - folgerichtig der Ausgleich. Dann war es ein Hin und Her, in dem wir uns leider das 1:2 fingen. 1:3 und 1:4 endstanden schließlich aus Ballverlusten in unserer Vorwärtsbewegung.“

Am Ende geht der Schattendorfer Sieg in Ordnung, so Toth. „Sie spielten aggressiver und konsequenter, damit kamen wir nicht wirklich zurecht. Aufgrund dessen haben sie verdient gewonnen. Das 4:1 ist aber schon zu hoch.“

Statistik

SV Schattendorf - ASK Kohfidisch 4:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (33.) Steiner, 1:1 (57., Elfmeter) Toth, 2:1 (67., Elfmeter) Karner, 3:1 (84.) Mario Guttmann, 4:1 (87.) Mario Guttmann. Reserve: 3:3 (Halazs 2, Schaller; Kopfer, Augustin, Schneider). SR: Kaiser.- Schattendorf, 150.

Schattendorf: Bernhardt; Haring, Karner, Anicic; Stein (63. Niklas Guttmann), Reiner, Koronczai, Milic; Holzmann; Steiner, Mario Guttmann (89. Eggenhofer).

Kohfidisch: Grubmüller; Herczeg, Vajda, Hannes Polzer, Csencsits; Schaffer, Mühler, Oswald, Englitsch (54. Knor); Wukitsevits, Toth.