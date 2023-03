5:0 auswärts - Klingenbach triumphiert in Schattendorf!

Werbung

SCHATTENDORF - KLINGENBACH 0:5. Ohne Goalgetter Alex Hofleitner und Offensivmann Frantisek Lady reiste Klingenbach in die Nachbargemeinde nach Schattendorf. Die Hausherren rechneten sich nicht nur dadurch etwas aus, auch Revanche stand am Programm. Im Hinspiel war man laut Trainer Alfred Wagentristl „chancenlos“, verlor 0:4. Diesmal sollte es noch dicker kommen. Dabei deutete zumindest nach 45 Minuten nicht allzu viel auf eine derartige Klatsche hin.

Die Gäste hatten in Form von Marco Laubner den frühen Führungstreffer am Fuß, der Klingenbacher Angreifer ließ aber eine Top-Chance aus. In der Folge war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem auch Schattendorf am 1:0 anklopfte. Torjäger Patrick Derdak schoss aus kurzer Distanz drüber, Jakob Koppensteiner vergab ebenfalls eine gute Möglichkeit. Kurz vor der Pause nahm dann das Schattendorfer Unheil seinen Lauf, als Maximilian Mad den Ball über die Linie befördert.

Klingenbacher Effizienz

Nach der Pause erwies sich Klingenbach als effizienter, traf Philipp Grafl zuerst per Freistoß und schnürte nach 62 Minuten den Doppelpack – 0:3. Das Spiel war damit entschieden, obwohl Schattendorf nicht ganz chancenlos war, bei 0:1 Pech mit einem Stangenschuss hatte. Am Ende aber ging den Heimischen die Luft aus, konnten die eingewechselten Klingenbacher Thomas Babonich und Clemens Stiglitz weitere Tore erzielen, die am Ende den 0:5-Endstand bedeuteten.

Klingenbach-Trainer Wolfgang Hatzl freute sich über den klaren Auswärtssieg: „Wir haben sehr gut gespielt, trotz der Umstellungen. Wir waren sehr kompakt und haben Schattendorf immer unter Druck gesetzt. Der Sieg war auf alle Fälle verdient, auch wenn er am Ende vielleicht etwas zu hoch ausgegangen ist.“ Sein Schattendorfer Pendant Alfred Wagentristl meinte: „Wir brauchen bei 0:5 nicht versuchen etwas schönzureden. Wir waren trotz des unglücklichen 0:1-Rückstands knapp vor der Halbzeit für die zweite Spielhälfte sehr zuversichtlich und riskierten mehr. Die Umstellung des Spielsystems in der Halbzeit war nicht die richtige Entscheidung. Bei unserer Chancenauswertung agieren wir momentan nicht besonders glücklich, allerdings ist nicht zu akzeptieren, dass wir uns in der Endphase des Spieles aufgegeben haben.“

STATISTIK

SV SCHATTENDORF - ASK KLINGENBACH 0:5 (0:1).-Torfolge: 0:1 (42.) Mad, 0:2 (52.) Grafl, 0:3 (62.) Grafl, 0:4 (87.) Babonich, 0:5 (88.) Stiglitz. Reserve: 4:2 (Halasz, Ziberi, Jan Koller, Kirkovits; Feurer, Prikoszovits). SR: Luef (S: sehr gut/K: gut).- Grenzstadion, 350.

Schattendorf: Bernhardt; Koronczai (46. Karner), Anicic, Haring, Wukovits; Holzmann, Seckel, Koppensteiner (80. Ostermayer); Erak (64. Vargek), Krizsonits, Derdak.

Klingenbach: Schuller; Mad (75. Fiedler), Valek, Ivancsits, Blazevic; Jagschitz (83. Babonich), Klemenschitz; Wild, Grafl (65. Kröss), Petrilak (83. Eisner); Laubner (83. Stiglitz).