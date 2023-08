BURGENLANDLIGA 5:0: Horitschon zeigte nach Auftakt-Debakel eine glanzvolle Reaktion

Horitschon-Trainer Edi Stössl schwörte seine Truppe ein und die zeigte am Feld diesmal ihr wahres Gesicht. Foto: Martin Ivansich

D as 10:2 in Kohfidisch saß tief, die Aufarbeitung war aber mehr als konstruktik. Die Horitschoner Antwort am Rasen: 5:0 gegen Rudersdorf.

Horitschon - Rudersdorf 5:0 (1:0). Balsam für die Seele - kein Attribut wäre passender für den ersten Heimerfolg der Horitschoner gegen den USV Rudersdorf. Nicht einmal drei Tage hatte man Zeit, um die herbe Pleite in Kohfidisch aus den Köpfen zu bekommen, gereicht hat es aber allemal. „Wir haben den Auftakt richtig gut aufgearbeitet, mussten natürlich auch Dinge thematisieren, die wehtun. Am Ende war das aber der richtige Weg und meine Mannschaft hat mir genau das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben - eine Reaktion“, zeigte sich ASK-Trainer Edi Stössl nach schwierigen Tagen erleichtert. Hätte das Ergebnis durchaus höher ausfallen können, betrachtet man dies eher als nebensächlich, verweist lieber auf den Charakter der Mannschaft, der trotz dem erdenklich schlechtesten Auftakt nie wirklich schwand. „Wir alle, Trainerteam inklusive der Spieler, standen natürlich vor einer ziemlichen Herkules-Aufgabe, die darin bestand, eine Kopfblockade des ersten Spiels gleich im Keim zu ersticken. Die Zeit haben wir uns genommen und früh verstanden, dass auch solche fast surrealen Niederlagen im Fußball passieren können - viel wichtiger war mir persönlich ohnehin, dass wir eine Antwort parat haben und die wäre bei einem 5:2 genauso nötig gewesen wie beim 10:2. Umso stolzer bin ich auf meine Jungs, dass sie das jetzt so schnell aus ihrem Gedächtnis streichen konnten und sich für eine exzellente Leistung belohnt haben“, so Stössl weiter. Martin Salber, Sportlicher Leiter beim uSV Rudersdorf: „Ich glaube, dass das ein auch in der Höhe verdienter Sieg für die Horitschoner war. Wir hatten über 90 Minuten keine Chance. Wir müssen jetzt vor allem schauen, dass unsere verletzten Spieler schön langsam wieder zurückkehren. Einfach wird das für uns nicht.“ Statistik ASK Horitschon - USV Rudersdorf 5:0 (1:0). Torfolge: 1:0 (40.) Maschler, 2:0 (51.) Bastian Lehner, 3:0 (55.) Trenkmann, 4:0 (60.) Rekirsch, 5:0 (84.) Trenkmann. Reserve: 9:0 (Lukas Wessely 3, Kutrovats, Vlasich, Mohammed, Stefan Trenker 2, Philipp Wessely). SR: Sevik.- Horitschon, 300. Horitschon:Leeb; Spadt, Philip Wessely (84. Ackerler), Huber; Lehner Bastian (84. Kutrovats), Haller (84. Schedl), Niklas Lehner, Ostermann (63. Nico Wessely); Maschler, Trenkmann; Rekirsch (69. Szileszki). Rudersdorf:Kracher; Gaal (24. Lukas Gingl/74. Tropper), Geschl, Weber, Skerlak; Wonisch, Vincelj; Nuhanovic, Sahin (82. Lauro Sifkovits), Matumona; Svaljek.