5:1! Horitschon lässt in Schattendorf nichts anbrennen

Schattendorf - Horitschon 1:5 (1:2). Zweimal fünf macht zehn - keine zwei Runden hat es gedauert, bis der ASK Horitschon nach der Schlappe in Kohfidisch wieder ein positives Torverhältnis zu Buche stehen hat. Positiv verhalten sich nicht nur die Zahlen, auch die Leistungen sprechen für sich. „Es war sicherlich keine Glanzleistung, aber wir haben, wenngleich auch sehr spät, aber dafür halt in Unterzahl, wieder Tore erzielt und das noch dazu auswärts. Das spricht abermals für den Charakter meiner Jungs“, zeigte sich ASK-Trainer Edi Stössl zufrieden mit dem Auftreten seiner Mannschaft. Den Dosenöffner für diesen deutlichen Sieg im Grenzstadion lieferte Youngster Rene Maschler mit einem Traumtor von der Strafraumkante bereits in Minute vier, etwa 15 Minuten später brachte ein Torwartfehler von SVS-Urgestein Alexander Bernhardt den Zwei-Tore-Vorsprung für die Mittelburgenländer. Schattendorf konnte vor der Pause zwar verkürzen, hatte danach aber nichts mehr entgegenzusetzten und wurde in der Schlussphase gnadenlos ausgekontert. Den entscheidenden Knackpunkt stellte Nico Wesselys Treffer zum 1:3 (75.) dar, der nach Einwechslung eine schöne Trenkmann-Vorarbeit verwertete, ehe Kapitan Philip Wessely (93.) und der ebenfalls eingewechselte Christoph Schedl (95.) den 1:5-Endstand besiegelten. „In Summe war es ein verdienter Sieg, der durchaus hätte knapper ausfallen können, wir uns aber für eine gute Leistung auch ergebnistechnisch abermals belohnen konnten“, resümierte Stössl. Schattendorfs Obmann und Tormann Alex Bernhardt: „Es hat mit einem Nackenschlag für uns begonnen, wir haben dann nach dem 0:2 Moral gezeigt, aber konnten leider nicht nachsetzen. Es ist ein bitteres Ergebnis für uns.“

Tabelle Foto: BVZ