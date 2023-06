Abschied wegen der „Lernfelder“

Der Pinkafelder Traditionsverein, der in der Liga weiter um Platz drei kämpft und wieder eine sehr gute Saison spielt, war in den letzten Jahren immer wieder Trainer-Sprungbrett hinein in den Profibereich. Thomas Pratl arbeitet bei der Admira, Max Senft ist „Chef“ in Ried und auch der aktuelle Coach, Benjamin Posch, wird sich in Richtung oben verabschieden. So übernimmt er als Trainer die Lafnitz Amateure in der steirischen Landesliga und wird zudem Sportkoordinator beim Klub in der zweiten österreichischen Bundesliga. „Ich kann dort gewisse Prozesse mitgestalten, bin sehr nah am Profibetrieb dran und kann mir ein Bild machen, wie es dort dann so ist“, erklärte Posch der BVZ und ergänzte: „Ich sehe dort gewisse Lernfelder, in denen ich mich weiterentwickeln kann und auch will. Es ist für mich der nächste Schritt.“ Neuer SCP-Coach wird indes Lukas Halwachs, der schon jetzt gemeinsam mit Posch die Agenden führt und im letzten Jahr in Schlaining auch schon erste Erfahrungen als Kampfmannschafts-Trainer sammelte.

Foto: BVZ