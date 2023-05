Abstiegskandidat knackt Festung Bad Sauerbrunn

BAD SAUERBRUNN - RUDERSDORF 2:4. Vier Siege in Folge gab es im Wetterkreuzstadion für Bad Sauerbrunn und das jeweils ohne Gegentor. Defensiv musste Trainer Heinz Kremser umstellen, weil Sebastian Tisch (Bundesheer) und Christoph Krenn (angeschlagen) passen musste. Michael Stanislaw rückte deshalb eine Reihe zurück in die Innenverteidigung, Mario Cerny begann diesmal im Angriff. Der junge Nandor Nagy stand in der Startelf.

Da Spiel startete dann flott, anfangs mit Vorteilen für die Heimischen. Thomas Ofner und Sebastian Pojer klopften an der Führung an. Allerdings waren auch die Gäste alles andere als ein laues Lüfterl, spielten munter mit und hatten ebenso ihre Torszenen. Dennoch jubelten die Sauerbrunner nach 24 Minuten. Matthias Binder schickte Michal Kozak, der eiskalt verwertete. 120 Sekunden später stand es 1:1, weil ein Freistoß von Fabian Wonisch abgefälscht im SC-Kasten landete. Das beflügelte Rudersdorf. Plötzlich waren die Südburgenländer noch präsenter und beherrschten die Zweikämpfe im Mittelfeld. Der Lohn? Die Pausenführung (30.): Flamur Muleci köpfelte nach einer Flanke ein. Sauerbrunns Ärger richtete sich nicht nur gegen den Rückstand, sondern auch gegen den Schiedsrichter. Der gab einen Kozak-Treffer wegen vermeintlichen Abseits (37.) nicht.

Rudersdorf belohnte sich für beherzten Auftritt

Sauerbrunn schüttelte sich in der Pause und kam gut aus der Kabine, hätte beinahe das 2:2 erzielt, Rudersdorf rettete in höchster Not vor der Linie. Und startete den Gegenangriff. Ibrahin Sahin zog auf und davon, war nicht zu stoppen und erhöhte auf 3:1 für den Außenseiter. Danach ging es Schlag auf Schlag. Zuerst sah Kapitän Thomas Ofner Gelb-Rot, dann verkürzte Tomas Kubik in der Schlussviertelstunde in Unterzahl auf 2:3. Danach warfen die Hausherren alles nach vorne, Kubik hatte die große Ausgleichschance, traf aber aus kurzer Distanz nicht. Rudersdorf konterte in der Nachspielzeit und machte durch Tobias Kirisits den Sack zu: 2:4-Endstand. „Die Niederlage geht in Ordnung, es war unsere schwächste Leistung in dieser Saison“, so Sauerbrunns Trainer Heinz Kremser. Rudersdorfs Sportlicher Leiter Martin Salber: "Ich bin ein bisschen sprachlos, ob unseres Auftrittes. Wir haben nämlich wirklich gut gespielt. Bei uns hat man von der ersten Minute an gesehen, dass wir es unbedingt gewinnen wollten. Hut ab vor unserer Mannschaft! Jetzt haben wir Lunte gerochen und wollen unbedingt in der Burgenlandliga bleiben."

STATISTIK

SC BAD SAUERBRUNN - USVS HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF 2:4 (1:2).- Torfolge: 1:0 (24.) Kozak, 1:1 (26.) Wonisch, 1:2 (30.) Muleci, 1:3 (6.) Sahin, 2:3 (77.) Kubik, 2:4 (93.) Kirisits. Reserve: 4:0 (Dorner, Lang, Lackner, Freingruber). SR: Hromalic (BS: schwach/R: gut).- Wetterkreuzstadion, 210.

Bad Sauerbrunn: Stifter; Nagy (46. Ernst), Stanislaw, Ofner, Bukovinsky (65. Kubik), Grgic, Kornholz, Binder; Cerny (85. Reinisch), Kozak, Pojer.

Rudersdorf: Ranogajec; Lauro Sifkovits, Klucsarits, Geschl, Zugschwert; Vincelj, Wonisch; Marco Sifkovits (82. Frühmann), Sahin, Kovacec (80. Daniel Bauer); Muleci (89. Kirisits).