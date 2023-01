Alexander Hofleitner: Ein Aufsteiger mit Torgarantie

Werbung

Er ist einer der Erfolgsgaranten des ASKÖ Klingenbach im Sportjahr 2022: Alexander Hofleitner. Der Sankt Margarethener hat sich beim Burgenlandligisten als Allrounder etabliert. „Bis auf Tormann habe ich schon auf jeder Position gespielt“, schmunzelt der 22-Jährige. Dass der groß gewachsene Kicker vielseitig einsatzbar ist, macht ihn sehr wertvoll beim Klub in der Grenzgemeinde.

Im Nachwuchs, damals noch beim SV Sankt Margarethen, kickte er stets als Mittelfeldspieler oder Stürmer – bis zur U16. „Dann bin ich nach Klingenbach gewechselt und habe dort zunächst in der Reserve auch Stürmer gespielt, ehe ich dann aus Personalmangel zum Verteidiger umfunktioniert wurde“, erinnert sich Hofleitner zurück.

„Es ist einfach alles aufgegangen“

Bis zur Frühjahrmeisterschaft 2022 hat er unter allen Trainern eigentlich als Innenverteidiger oder Sechser gespielt – bis „Willi“ Hatzl zum ASKÖ Klingenbach gekommen ist. „In der ersten Runde habe ich damals noch als Verteidiger gespielt – gegen Oberpetersdorf, danach wurde ich nur mehr in der Offensive aufgestellt.“ Diese Umstellung machte sich ganz offensichtlich bezahlt: Hofleitner erzielte in der Rückrunde 2022 elf Treffer und war neben Mirza Sejmenovic (16 Tore) der beste Klingenbacher Torschütze.

Alexander Hofleitner hat beim ASKÖ Klingenbach schon auf zahlreichen Positionen gespielt… Foto: Frank

In der aktuellen Herbstsaison ging es dann in der gleichen Tonart weiter. Der 22-Jährige steht aktuell bei 15 Volltreffern und liegt gleichauf mit dem Deutschkreutzer Tobias Szaffich, zwei Tore hinter SV Oberwart-Offensivmann Thomas Herrklotz (17 Treffer). „Die Hinrunde war echt unglaublich. Ich wusste, dass ich im Angriff spielen darf und habe mir keinen Druck gemacht. Es ist einfach alles aufgegangen.

… und gibt immer Vollgas. Egal ob er in der Offensive oder in der Defensive aufgestellt ist. Foto: Frank

Zeitweise habe ich mir selbst gedacht: Das kann es gar nicht sein“, scherzte der Sankt Margarethener über seine Überform. Seine Leistungen blieben natürlich nicht unentdeckt. Nach dem Saisonende läutete einige Mal das Telefon. „Es waren fünf, sechs konkrete Angebote dabei – bis zur Regionalliga rauf. Aber es war nichts dabei, das richtig gepasst hätte. Wenn, dann muss es wirklich unglaublich sein. Ich bin eigentlich nicht der Fan von Transfers mitten in der Saison. Außerdem mache ich noch bis zum Sommer die Schule fertig.“

Kurz vor Weihnachten hat Hofleitner seinen Vertrag in Klingenbach bis Sommer 2024 verlängert. „Ich fühle mich sehr wohl hier, das Klima im Verein und in der Mannschaft ist hervorragend.“ Für das Frühjahr hofft der Stürmer auf eine verletzungsfreie Rückrunde. „Ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Es ist egal ob ich fünf oder 15 Tore schieße, wichtig ist, dass die Jungen zum Zug kommen. Wir haben viele junge Talente, die spielen müssen. Sie haben das Potenzial für die Burgenlandliga. Der Rest kommt dann schon von alleine“, weiß Hofleitner.

Traum vom Profi noch

nicht ad acta gelegt

Seinen Traum vom Fußballprofi hat er übrigens noch nicht ganz aufgegeben. „Es ist nicht mein primäres Ziel, sollte es sich aber ergeben, wäre es toll – aber nicht auf Zwang und nicht um jeden Preis. Ich spiele auch sehr gerne in Klingenbach mit meinen Freunden zusammen“, meinte der bodenständige Goalgetter abschließend.