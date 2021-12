Alfred Sutrich: „Am Gerippe wird nichts verändert“

BVZ: Die Bilanz des Obmanns nach so einer Halbsaison kann eigentlich nur positiv ausfallen, oder?

Alfred Sutrich: (lacht) Ja, das war ein starker Herbst. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Immerhin haben wir sechs Spieler abgegeben und nur vier dazugeholt. Dass drei davon voll einschlagen und dass Bestandsspieler zu neuer Höchstform auflaufen, hat uns alle überrascht.



Die Mannschaft hat eine tolle Serie hingelegt, die bis zum Oberwart-Match gehalten hat. Hat sich mit dem Erfolgslauf die Nervosität gesteigert?

Sutrich: Nein. Wir haben uns von Anfang an keinen Druck auferlegt und das war gut so. Unser Ziel war es, oben mitzuspielen. Das haben wir geschafft. Aber zwanghaft die Serie zu halten, das war nicht unsere Absicht.



Wie war dieser Erfolgslauf mit zehn Siegen in Folge überhaupt möglich?

Sutrich: Wie so oft müssen viele Dinge passen. Die Neuzugänge haben wie gesagt eingeschlagen. Das Trainerteam hat super harmoniert und sich sehr gut ergänzt. Und die Tracker haben auch ihren Teil dazu beigetragen.

Das Tracking-System, also die Erfassung von Leistungsdaten, wurde heuer beim SC/ESV Parndorf eingeführt. Ab wann haben Sie gesagt: Ja, diese Investition hat sich ausgezahlt.

Sutrich: Als ich gesehen habe, dass die Spieler das Thema mit Hochspannung aufnehmen und umsetzen. Dass wir heuer mit einem vergleichsweise kleinen Kader durchgekommen sind und nahezu keine Verletzungen hatten, sehe ich als Verdienst der Tracker an.

Welche Spieler haben sich in der aktuellen Saison besonders weiterentwickelt?

Sutrich: Für mich haben Peter Trimmel und Christian Haider die größten Sprünge gemacht. Auch Peter Thüringer hat sich weiterentwickelt und gegen Neusiedl am See im Cup eine super Leistung geboten. Wenn er so weiterspielt, kann er viel erreichen.



Wie wird Parndorf in der Übertrittszeit auftreten? Wird es Veränderungen geben?

Sutrich: Oberster Vorsatz ist: Am Gerippe wird nichts verändert. Auf keinem Fall! Die Mannschaft ist gut, wie sie jetzt ist. Ich sehe daher auch keinen Sinn darin, jetzt neue Spieler dazuzuholen. Mit Jozef Sopoci wird aber ein Kicker dazustoßen, der in der Hinrunde aufgrund seiner Verletzung nicht dabei sein konnte.



Was erwartet die Fans im Frühjahr? Wie wird sich der Titelkampf gestalten?

Sutrich: Es wird ausgeglichener sein. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft das Ganze dominieren wird. Es wird für alle beteiligten Teams ganz schwer werden, am Ende an der Spitze zu stehen.



Heißt das neue Parndorfer Ziel: Meistertitel?

Sutrich: Nein, wir ändern unser Ziel nicht und lassen uns nicht unter Druck setzen. Wir wollen vorne dabei sein und dann schauen wir, was möglich ist.



Aber Hand aufs Herz: Wollen Sie nicht mit Parndorf in der Ostliga spielen?

Sutrich: Natürlich wollen wir das. Und ich weiß, dass jeder einzelne Spieler das möchte. Aber wenn wir jetzt sagen: Wir müssen das schaffen, dann wäre das verkehrt.