Andau entführte drei Punkte

SANKT MARGARETHEN - ANDAU 0:1. Der Aufsteiger aus dem Bezirk Neusiedl feierte einen verdienten Auswärtssieg im Greabochstadion. „Wir waren sehr überrascht von der Spielweise Andaus. Sie war sehr robust, defensiv sind sie gut gestanden und vorne haben sie das nötige Tor erzielt. Wir hatten diesmal keine Ideen um durchzukommen und hatten auch keine echten Torchancen“, resümierte Sankt Margarethen-Obmann Günter Welz. Besser machten es die Gäste aus dem Landesnorden. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld von Patrik Sabo stieg Goalgetter Lukas Cambal am Höchsten und köpfelte unhaltbar zum 1:0 ein (15.). Nur kurz darauf erzielten die Hausherren den vermeintlichen Ausgleich. Nach einer Flanke von Elias Schmidl kam Thomas Steiner zum Schuss. Diesen lenkte Lukas Heinicker noch ab – der Linienrichter sah dabei allerdings ein Abseits – kein Tor (22.). Kurz vor dem Pausenpfiff verfehlte ein Sabo-Weitschuss nur knapp das Ziel (38.).

„Waren ein wenig blutleer“

Nach Wiederanpfiff musste neuerlich Thomas Jusits vor Cambal retten (65.). Kurz darauf verpasste ein Freistoß von Ernest Grvala nur knapp das Andauer Gehäuse (69.). In der Schlussphase hielt dann Gäste-Goalie Juraj Hajduch den Sieg der Mannschaft von Christoph Tischler fest.„Wir waren nach den jüngsten beiden Siegen ein wenig blutleer. Ich habe den Gegner schon in der Vorwoche beobachtet, Andau wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Wir müssen einfach besser spielen. Auch als wir alles riskiert haben, konnten wir sie nicht zum Wanken bringen“, so SVM-Trainer Franz Lederer.

Christoph Tischler, seines Zeichens Coach beim FC Andau, war nach den errungenen drei Punkten logischerweise happy. „Wir sind hinten sehr kompakt gestanden. Die ganze Abwehrreihe hat stark gespielt und das war in diesem Spiel enorm wichtig. Dass wir vorne immer wieder für ein Tor gut sind, haben wir ohnehin schon öfters bewiesen.“

SV WAHA SANKT MARGARETHEN - FC ANDAU 0:1 (0:1).- Tor: 0:1 (15.) Cambal.

Reserve: 2:1 (Alexander Wenzl, Weixelbaum; Wurzinger).

SR: Paukowits (St. M.: Durchschnitt/A: gut ).- Greabochstadion, 400.

St. Margarethen: Michael Wenzl; El-Baali, Jusits, Portschy, Schmidl; Bosnjak, Granabetter (75. Leszkovich); Steiner (65. Binder), Weixelbaum, Grvala; Heinicker.

Andau: Hajduch; Wally, Thaler, Stasik, Csigo; Lasik; Mikula (85. Peck), Sabo, Stieber, Buljubasic (93. Lang); Cambal.