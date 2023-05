Andau siegt im Abstiegs-Derby

ANDAU - SCHATTENDORF 2:0. Für beide Teams war es ein ganz wichtiges Match im Kampf um den Abstieg. Am Ende gelang den Heimischen der heißersehnte Befreiungsschlag. „Wir haben in den ersten zehn Minuten viele Fehlpässe produziert“, sah Schattendorfs Trainer Marco Cadek eine nervöse Gäste-Elf. Profitieren konnte Andau von der anfänglichen Schattendorf-Verunsicherung nicht. Einzige Ausbeute des FCA war eine Chance von Lukas Cambal, der knapp vorbeischoss. Schattendorf fing sich mit Fortdauer des Spiels, gefährlich wurden Patrick Derdak und Co. aber kaum. Nur Marco Vargek, der zu hastig abschloss, war nach 29. Minuten einem SVS-Treffer nahe.

Im hitzigen Spiel mit insgesamt acht Gelben Karten ließ der Gast aber auch nur wenig zu – bis zur 37. Minute. Benjamin Koronczai lag angeschlagen am Boden, Schattendorf war im Ballbesitz. „Das müssen wir anders lösen. Statt den Ball ins Out zu schießen, spielen wir uns den Ball auf der Seite hin und her“, ärgerte sich Cadek. Die Andauer agierten in dieser Szene clever. Maximilian Mikula eroberte den Ball, zog in den Strafraum, ein Haken und ein Schuss ins lange Eck – der Großteil der über 500 Zuseher im Hexenkessel Andau bejubelte die heimische Führung. „Ein vermeidbares Tor. Wenn wir mit 0:0 in die Pause gehen, dann muss Andau irgendwann aufmachen.“

Erlösendes Tor fiel erst in der Schlussminute

Nach dem Seitenwechsel war Andau darauf aus, die Partie zu entscheiden. „Ich habe ihnen gesagt, dass wir das ganze ausdämpfen müssen“, fand Tischler in der Kabine motivierende Worte für seine Truppe. Doch aus den Großchancen wurde kein Kapital geschlagen. Zweimal scheiterte Cambal in aussichtsreicher Position, einmal ging ein Mikula-Schuss an die Stange. Die Erlösung erfoglte erst spät: In der 90. Minute sah Elvedin Buljubasic, dass Gäste-Keeper Alexander Bernhardt viel zu weit aus dem Tor stand. Der Offensivmann fackelte nicht lange und zog aus gut 50 Metern Entfernung zum Gehäuse ab. Der Ball passte genau und die Fans feierten das 2:0 lautstark. „Es war ein ungefährdeter Sieg. Wir waren leidenschaftlich und besser in den Zweikämpfen“, sah Tischler das Andauer Kämpferherz als Hauptmotor für den Sieg.

FC ANDAU - SV SCHATTENDORF 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (37.) Mikula, 2:0 (90.) Buljubasic.

Gelbe Karten: Mikula (32., Foul), Tischler (50., Kritik), Lasik (50., Kritik), Hajduch (52., Kritik), Cambal (91., Foul), Orvisky (93., Foul); Karner (13., Foul), Anicic (75., Foul).

Andau, 520.- SR: Eyüp (A: schwach / S: xxx).- Reserven: 3:5 (2:3).- Tore: Lukas Thell, Louis Thell, Jöstl; Koller 3, Ziberi, Schaller.

Andau: Hajduch; Lahi, Thaler, Stasik, Csigo; Buljubasic (93. Wurzinger), Sabo, Lasik, Peck (92. Lang), Mikula (96. Thell); Cambal.

Schattendorf: Bernhardt; Koronczai (80. Ziberi), Haring, Anicic, Stahleder; Karner (66. Kriszonits), Holzinger; Wukovich, Seckel, Vargek (66. Koppensteiner); Derdak.