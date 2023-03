Andauer schocken Rudersdorf

Werbung

RUDERSDORF - ANDAU 2:3. Gleich zu Beginn kam es beim USV Rudersdorf zu einem echten Knaller, denn das bisherige Schlusslicht und Mit-Aufsteiger Andau gab sich beim ehemaligen Regionalligisten die Ehre. Beide Mannschaften drehten dabei über den Winter an kleineren Stellschrauben und die nördlichen Gäste waren früh schon voll in Fahrt, denn nach 16 Minuten stand es schon 0:3. Die Hausherren hatten in dieser Phase echte Probleme und konnten sich erst nach und nach etwas befreien. So markierte Noah Frühmann kurz vor Seitenwechsel den Anschluss und Winter-Neuzugang Ivan Kovacec traf in Minute 68 zum 2:3. Die Rudersdorfer Schlussoffensive brachte dann nichts mehr ein und so sagte der Sportliche Leiter Martin Salber zur Auftaktpleite: „Die Enttäuschung ist natürlich riesengroß, aber der Andauer Sieg geht für mich in Ordnung. Wir haben das Spiel in den ersten 15 Minuten verloren.“ Anders die Gefühlslage im Nordburgenland, wo man auf einen Schlag Rudersdorf und Güssing überholte. Zufrieden war Andau-Coach Christoph Tischler - mit einer kleiner Ausnahme: „Wir hätten nicht so lange zittern müssen“, sagte er, um anzufügen: „Schon vor der Pause hatten wir Chancen, um auf 4:0 oder 5:0 zu stellen. Dennoch bin ich sehr froh, dass es mit dem Sieg klappte.“

STATISTIK

USVS HAUSBAUFÜHRER RUDERSDORF - FC ANDAU 2:3 (1:3).- Torfolge: 0:1 (7.) Buljubasic, 0:2 (10.) Stasik, 0:3 (16.) Buljubasic, 1:3 (45.) Frühmann, 2:3 (68.) Kovacec.

Rote Karte: Trainer Christoph Tischler (91., Unsportlichkeit).

Reserve: 1:1 (Marco Schnecker; Jöstl).

SR: Bukvic (R: gut/A: gut).- Rudersdorf, 250.

Rudersdorf: Ranogajec; Hirt, Weber, Geschl, Zugschwert (83. Bauer); Wonisch, Vincelj (83. Kirisits); Frühmann (68. Marco Sifkovits), Sahin, Kovacec; Muleci.

Andau: Hajduch; Lahi, Stasik, Thaler, Csigo; Lasik; Wally, Sabo; Mikula, Cambal, Buljubasic.