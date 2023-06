ASK Kohfidisch: Alles für die Fans

Am Sonntagnachmittag war es dann fix: Der ASK Kohfidisch bleibt in der Burgenlandliga! Nach dem 3:1-Sieg in Bad Sauerbrunn und dem Admira-Erfolg über Vorwärts Steyr konnten die Mannen von Trainer Matthias Dürnbeck aufatmen. So läuft die Kaderplanung nun erneut an, denn bis zuletzt waren Julian Binder und Co. noch gefährdet. Das ist nun nicht mehr so und an seinem traditionellen Zeltfest-Wochenende will man nun noch einen Heimsieg feiern. Den hätten sich die treuen Kohfidisch-Fans auch verdient. „Sie waren immer zahlreich da, auch wenn es zuletzt nicht mehr wirklich lief. Ihnen würden wir schon noch sehr gerne einen Heimsieg schenken“, so Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der ergänzte: „Ein positives Erlebnis vor der Pause wäre wichtig.“

Foto: BVZ