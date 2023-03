ASK Kohfidisch: Alles wie im Herbst

Werbung

Statt eines perfekten Starts, der mit den Führungen in Markt Allhau und zuhause gegen Oberwart durchaus möglich gewesen wäre, steht der ASK aus Kohfidisch aktuell mit null Frühjahrs-Punkten da. Ähnlich waren die Vorzeichen auch im vergangenen Herbst, als man dann am dritten Spieltag den USV aus Rudersdorf zum Südderby lud und dieses auch mit 2:1 gewann. „Wir haben uns jetzt selbst zweimal ins Hintertreffen gebracht“, sagte auch Kohfidischs Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, um anzufügen: „In Rudersdorf müssen wir definitiv unsere Fehler minimieren und dem Gegner nicht so einfache Tore ermöglichen. Dort unten ist für uns sicher etwas drin.“