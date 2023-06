ASK Kohfidisch: Kein Heimsieg für die Fans

KOHFIDISCH - RITZING 1:4. Die Truppe vom Sonnensee reiste personell am letzten Zacken ins Südburgenland, ließ aber dennoch keinen Zweifel daran aufkommen, dass man sich den dritten Platz der Saison 2022/23 unter den Nagel reißen möchte. Schon nach einer Minute ging Vait Ismaili links durch und brachte den Ball scharf zur Mitte, wo Pechvogel Bence Vajda den Ball ins eigene Tor lenkte. In der Folge verpasste Martin Gander bei zwei Topchancen auf 2:0 zu erhöhen. Das holte Filip Filipovic, der allein vor Kohfidisch-Torhüter Bruno Horvath auftauchte, in Minute 40 nach. Die Hausherren? Fanden in den ersten 45 Minuten offensiv nicht statt, kamen durch Philipp Toth, der genau ins Eck traf, aber überraschend zum Anschlusstreffer. „Wir hatten aber sofort wieder alles im Griff“, freute sich SCR-Coach Joe Furtner über die Reaktion seiner Truppe. Für die Entscheidung in dieser Partie sorgte Filipovic, der eine halbhohe Hereingabe von Ismaili volley unter die Latte knallte. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte Sturmkollege Martin Gander, der den eingewechselten ASK-Ersatzkeeper Nico Toth umkurvte. Für Ritzing-Coach Furtner ging der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung: „Wir hätten in der Schlussphase noch einige Möglichkeiten im Konter und auch das 5:1 durch Krisztian Ancsin erzielt, doch der Assistent hatte etwas gegen weitere Treffer.“

Beim ASK Kohfidisch erkannte man die Stärke des Gegners an, die an diesem Tag einfach zu gut waren. Dabei war die gesamte Woche schon schwierig, denn der Fidischer Sportplatz wurde von den Regenfällen schwer mitgenommen und so konnte man seine Trainingseinheiten nicht wie gewünscht abhalten. Auch sich nach geschafftem Klassenerhalt noch einmal zu voll zu motivieren, fiel schwer. Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer: „Es war eine verdiente Niederlage. Sie haben ihre ganze Klasse gezeigt.“ So beendete der die Saison auf Platz 12 - Ritzing wurde indes starker Dritter.

STATISTIK:

ASK Kohfidisch – SC Ritzing 1:4 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (1., Eigentor) Vajda, 0:2 (40.) Filipovic, 1:2 (57.) Toth, 1:3 (67.) Filipovic, 1:4 (83.) Gander.

Reserve: Nichtantreten Ritzing.

SR: Jandl (K: gut/R: gut).- Kohfidisch, 300.

Kohfidisch: Bruno Horvath (57. Nico Toth); Gaal (57. Englitsch), Vajda, Csencsits, Paukovits (46. Wukitsevits); Herczeg, Mühler; Hasler (80. Drexler), Philipp Toth (80. Stumpf), Schreiber; Oswald.

Ritzing: Kardum; Bobak, Etzelstorfer, Dosljak, Kleibensturz; Weber (61. Csifrik), Koppermann, Cvetkovic, Ismaili; Gander, Filipovic (87. Ancsin).