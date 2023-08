ASK Kohfidisch mit unglaublichem Auftakt

Kohfidisch - Horitschon 10:2. Was für eine Vorstellung! Der ASK Kohfidisch, der die Begegnung am Wochenende noch absagen musste, startete am Dienstagabend mit einem 10:2-Heimsieg über Horitschon ins neue Jahr. „Das war eine super Leistung von der gesamten Mannschaft“, sagte Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der eine „nervöse und hektische Anfangsphase“ beider Teams sah. Das besserte sich in weiterer Folge und nach einer Freistoßflanke von Fabian Paukovits, die an Freund und Feind ins lange Kreuzeck flog, gingen die Hausherren in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel dann der zweite Jubel bei den Heimischen, denn Christoph Schaffer erzielte das 2:0. „Das war wichtig für den Kopf, auch wenn das Momentum nicht lange anhielt“, so Polzer, der den 1:2-Anschluss der Gäste kurz nach der Pause meinte. Der Knackpunkt war dann das 3:1 – „Fidisch“ gewann nicht nur an Sicherheit, sondern spielte traumhaften Fußball, schaltete wahnsinnig gut um und fast jeder Schuss war ein Treffer. „Vor allem wenn 'Flo' Csencsits am Ball war“, schmunzelte der ASK-Verantwortliche. Der Allrounder, der als Rechtsverteidiger begann (!), traf nämlich fünfmal! Und auch die anderen Offensivkicker holten sich Selbstvertrauen ab. Polzer: „Wir freuen uns sehr, auch das wir unserem treuen Publikum so ein Spiel bieten konnten.“

„Das 3:1 war der Nackenschlag“

„Nachdem wir gleich mit Wiederanpfiff den Anschlusstreffer erzielen konnten, denkst du dir, dass da jetzt noch einiges geht. Das 3:1 hat uns dann den Nackenschlag gegeben und was danach passierte, war nur mehr eine reine Katastrophe. Mit allem, was im Vorfeld rund um die Witterungsverhältnisse und deren Einfluss auf die Auslegung dieses Spiels passiert war, passte es einfach perfekt“, resümierte Horitschon-Coach Edi Stössl und fügte hinzu: „Wir haben uns gefühlt sieben Tore selber geschossen, die Unsicherheit, sodass wir die einfachsten Dinge nicht mehr hinbekamen, war viel zu groß und dem Gegner ist heute auch alles gelungen.“

Statistik:

ASK Kohfidisch – ASK Horitschon 10:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (25.) Schaffer, 2:0 (45.) Schaffer, 2:1 (47.) Maschler, 3:1 (52.) Csencsits, 4:1 (57.) Csencsits, 5:1 (60.) Binder, 6:1 (67.) Toth, 7:1 (70.) Csencsits, 8:1 (76.) Csencsits, 9:1 (80.) Schreiber, 9:2 (83.) Szilseszki, 10:2 (87.) Csencsits. Reserve: abgesagt. SR: Gregorits.- Kohfidisch, 300. Kohfidisch: Grubmüller; Csencsits, Vajda, Jonas Herczeg, Paukovits; Oswald; Schreiber, Binder, Wukitsevits (64. Mühler/76. Thomas Polzer), Schaffer (46. Gaal); Toth (76. Englitsch). Horitschon: Leeb; Spadt, Philip Wessely (33. Buchreiter (63. Szileszki)), Niklas Lehner; Huber (74. Maulidi Mohammed), Trenkmann, Maschler, Haller, Ostermann; Nico Wessely (45. Vlasich), Rekirsch (74. Kutrovats).