ASK Kohfidisch: „Schwung mitnehmen“ nach magischem Abend

Was da am Dienstagabend beim verspäteten Saison-Startschuss gegen Horitschon passierte, konnte beim ASK Kohfidisch kurz nach Schlusspfiff keiner so wirklich in Worte fassen. Vor der Pause noch eine Partie auf Augenhöhe, spielte sich der ASK in den zweiten 45 Minuten in einen echten Rausch, erzielte ein Tor ums andere, wobei auch eines schöner als das andere war. „Wir haben unglaublich gut umgeschaltet und viel besser kann man es dann kaum mehr spielen“, war auch Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer stolz auf das Gezeigte: „Das war eine super Leistung von der gesamten Mannschaft.“ Als kleine Belohnung gab es nun zwei Tage trainingsfrei, ehe ab Freitag der volle Fokus dem Samstag-Spiel in Bad Sauerbrunn gilt.

Julian Binder und Kollegen wissen diesen wahnsinnigen Auftakt nämlich auch richtig einzuorden. Horitsschon zerbrach in der zweiten Halbzeit förmlich und man tut gut daran, den hohen Erfolg nicht überzubewerten. „Es war überraschend und wir nehmen das auch sicher mit“, erklärte der kickende ASK-Verantwortliche, um anzufügen: „Es gab aber auch in diesem Spiel nur drei Punkte und prinzipiell hätte ich auch einen 2:1-Erfolg genommen.“

Dennoch war auch Polzer klar, dass das richtig gut tun wird – allen. „Unsere gesamte Offensive hat getroffen, konnte Selbstvertrauen tanken und wir können jetzt mit breiter Brust nach Bad Sauerbrunn fahren.“ In den Kurort geht es zum zweiten Saisonspiel. Auch der SCBS startete mit einem 3:0-Auswärtssieg in Marz optimal. „Wir wollen den Schwung aber mitnehmen“, so Polzer über die Vorhaben, die neue Spielzeit schnell in eine positive Richtung zu lenken. Diesen magischen Dienstagabend nimmt den Fididschern aber keiner mehr. „Die Umschaltsituationen waren fast wie aus dem Lehrbuch – einfach ein richtig geiler Start!“