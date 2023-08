ASK Kohfidisch: Steigerung dringend benötigt

Eine wirklich gute Generalprobe lieferte der ASK Kohfidisch bei der 2:4-Niederlage im abschließenden Test in Rechnitz nicht wirklich ab. Auch wenn mit Kevin Hasler, Hannes Polzer und Nik Wukitsevits drei potenzielle Stammkräfte fehlten, war es vom restlichen Kader zu wenig. „Bis zum Horitschon-Spiel muss eine klare Steigerung her“, forderte auch Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer, der vor allem mit der Abstiegszone nichts zu tun haben will. „Das wird aber garantiert kein Selbstläufer. Wenn wir unser Leistungsvermögen abrufen, ist das sicher im Bereich das Möglichen, aber dafür müssen wir an vielen Stellen zulegen.“ Diskutiert soll in den nächsten Wochen und Monaten auch Heimspiel-Ansetzungen auf den Sonntags-Termin werden. „Die 2. Liga ist heuer sehr attraktiv und uns fehlen die Derbys gegen Oberwart, Güssing und Markt Allhau ungemein“, so Polzer, der anfügte: „Landesliga bleibt Landesliga, aber vielleicht ist der Sonntag in dieser Saison der etwas bessere Termin.“

af Foto: BVZ