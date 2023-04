ASK Kohfidisch und die große Lust auf die Schützenhilfe!

Werbung

PARNDORF - KOHFIDISCH; FREITAG; 19.30 UHR. In ein sportlich perfektes Wochenende konnte der ASK aus Kohfidisch nach dem souveränen 3:0-Erfolg im St. Margarethener „Greaboch“ gehen. Ähnlich wie der SV Güssing mögen die Kohfidischer dieses Stadion gerne und das war auch am letzten Samstag wieder ersichtlich. Vor der Pause agierte die Elf von Matthias Dürnbeck stark, ehe man dann knapp 20 Minuten zitterte, um das Spiel doch über die Bühne zu bringen. Damit ist das Abstiegsgespenst endgültig verjagt, wobei das in Kohfidisch heuer selten ein wirkliches Thema war. Der Kader ist dafür zu gut und hat die nötige Tiefe. Wie schon im Herbst verabschiedet man sich nach wackeligem Beginn in Richtung Tabellenmittelfeld. „Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Da helfen jetzt nur noch Siege weiter“, sagte Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer. Am besten schon am Freitag gegen Parndorf. Die sind natürlich gut, aber schon bei der 0:2-BFV-Cupniederlage vor knapp zwei Wochen forderte man den Liga-Zweiten. „Wir wollen an die damals gute zweite Halbzeit anschließen“, so Polzer, dessen Elf den Freunden vom SV Oberwart gerne helfen würde.