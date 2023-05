ASK Kohfidisch: Viel Selbstkritik samt Zuversicht

Extrem bitter und vor allem unnötig: So kann man die Kohfidischer 1:3-Heimniederlage gegen Schattendorf durchaus richtig beschreiben. Die Elf von Matthias Dürnbeck brachte sich nach zuletzt vier Niederlagen in Folge selbst in die Abstiegskampf-Bredouille. Aus diesem sportlichen Tief muss man nun wieder raus, am besten schnell. Dabei kickte man gegen den SVS-Aufsteiger am Samstag sogar richtig passabel, hatte eine Vielzahl guter Möglichkeiten, aber die mangelnde Chancenverwertung und ein überragender Alex Bernhardt im Gäste-Tor verhinderten ein besseres Ergebnis. Zudem haderte man auf Hausherren-Seite auch mit einigen strittigen Schiedsrichter-Entscheidungen, was die Verantwortlichen rund um Obmann-Stellvertreter Thomas Polzer auch klar artikulierten, ohne dem Unparteiischen den schwarzen Peter für die Niederlage zuzuschieben. „Da sind wir schon selber Schuld. Die Tore kann er uns auch nicht machen“, so Polzer dazu, der ergänzte: „Dieses Spiel dürfen wir nie verlieren.“

Gerade zu einem richtig schlechten Zeitpunkt stecken Julian Binder und Kollegen in einer Krise. Noch ist aber nichts passiert, denn bei drei Absteigern sieht es bei derzeit fünf Punkten Vorsprung relativ passabel aus, während es bei möglichen vier schön langsam brenzlig wird. Das Restprogramm hält für Kohfidisch viele tabellarische Mittelfeld-Teams parat. So geht es am Samstag zu den geretteten Horitschonern, ehe dann ein Heimspiel gegen Klingenbach wartet. In weiterer Folge trifft man dann noch auf Bad Sauerbrunn und Ritzing, die man qualitativ durchaus auf Augenhöhe mit dem ASK sehen kann. Nur muss man seine sportlichen PS endlich wieder auf die Wiese bringen. Am besten schon in Horitschon. „Die haben ihre Aufgaben schon erledigt. Das müssen wir noch tun“, sagte Polzer und meinte weiter: „Auch wenn wir auf vier durchaus gute Gegner trafen, war das zuletzt klar zu wenig. Vor allem die Niederlagen gegen Leithaprodersdorf und Schattendorf waren nicht notwendig.“ Der klare Nachsatz: „Wir haben es aber weiter selber in der Hand, auch wenn wir selber schuld sind, dass das Ganze noch einmal eng wurde.“