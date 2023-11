ASV Siegendorf: Jakob Szorger lieferte eine starke Startelf-Premiere

„Das war eine tadellose Vorstellung“, gab es von ASV-Präsident Peter Krenmayr ebenso Lob wie von Trainer Nikolaus Schilhan: „Er hat seine Sache wirklich sehr gut gemacht. Das war schwer in Ordnung.“ Gemeint ist Jakob Szorger, Mittelfeldspieler und Eigengewächs des ASV Siegendorf. Von denen tummeln sich aktuell nicht allzu viele im Kader der Burgenlandliga-Mannschaft. Umso schöner, dass mit dem 21-Jährigen nun wieder ein waschechter Siegendorfer in der Startelf des ASV stand. Und der machte beim 3:1-Sieg gegen Rudersdorf eine durchwegs gute Figur – viele Ballkontakte, hohes Laufpensum zeichneten Szorger aus und machen Lust auf mehr.

Übrigens könnte in naher Zukunft ein weiterer Eigenbauspieler Burgenlandliga-Luft schnuppern. Tim Schindler, Jahrgang 2007, trainiert seit geraumer Zeit mit der Kampfmannschaft mit. Krenmayr: „Der steht in den Startlöchern, ist mit viel Engagement dabei und profitiert natürlich auch von unseren erfahrenen Spielern.“

Beleidigungen von der Tribüne aus

Apropos erfahrene Spieler. Da gab es beim Spiel gegen Rudersdorf eine nicht so schöne Sache. „Es gab Unmutsäußerungen gegen einen einzelnen Spieler, die nicht in Ordnung waren“, so Krenmayr, der ergänzt: „Wir haben umgehend mit einer Lautsprecherdurchsage reagiert, dass dies zu unterlassen sei.“ Dafür gab es von den Rängen großen Applaus. Für den Vereinsboss waren diese Beleidigungen mehr als entbehrlich: „Das ist komplett unnötig und nicht nachvollziehbar. Wir spielen ja aktuell die beste Hinrunde, sind seit 16 Spielen ungeschlagen und haben davon 13 gewonnen.“Siegendorfs Eigenbauspieler Jakob Szorger begann erstmals in einem Burgenlandliga-Spiel und überzeugte dabei mit hohem Laufpensum und vielen Ballkontakten.