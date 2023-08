Attraktive Nullnummer im Oberpullendorfer Bezirksderby

Ein Topspiel muss nicht immer von Toren begleitet werden - ganz nach dieser Devise ging vergangenen Freitag das erste reine Oberpullendorfer Derby über die Bühne. Ein Spiel auf Augenhöhe meint FCD-Trainer Peter Benes, der einen Punkt in seinem ersten Derby als Übungsleiter der „Kreitzer“ aus Ritzing mitnahm. „Erste Halbzeit hatten schon die Hausherren die besseren Chancen, wo sie durchaus auch ein Tor erzielen hätten können, sich unser Tormann Lukas Kugler aber zweimal auszeichnen konnte. Vor der Pause hatten wir eine Eins-gegen-Eins-Situation vor dem Torwart der Ritzinger, diese blieb aber ungenutzt. In Hälfte zwei haben wir dann besonders gegen Ende der Partie nochmal frischen Aufwind bekommen, wenige Augenblicke vor Schluss durch David Thumberger eine Riesengelegenheit auf den Lucky Punch gehabt. Am Ende war das Unentschieden aber aufgrund der Spielvorteile der Ritzinger in Halbzeit eins leistungsgerecht“, so Benes.

Dem hat auch SCR-Trainer Joe Furtner nichts entgegenzusetzen: „Besonders in der ersten Halbzeit haben wir unzählige gute Chancen herausgespielt, so ist das aber manchmal, dass du deine Chancen nicht nutzt. Die Deutschkreutzer hatten aber auch ihre Chancen über die Gesamtdauer der Partie, da hat sich der Ivan (Kardum) jedoch auszeichnen können. Am Ende des Tages war das Unentschieden aber gerechtfertigt“, so der Übungsleiter der Ritzinger. Das kommende Programm wird für beide Teams diese Woche nicht einfacher. Ritzing muss nach zwei sieglosen Spielen zum Tabellenführer aus Siegendorf. Deutschkreutz wird beim ersten Aufeinandertreffen gegen Benes´-Ex-Arbeitsgeber, den Tabellenzweiten aus Leithaprodersdorf, versuchen die Serie von drei sieglosen Spielen in Folge zu brechen. „Das wird die heißeste Partie des Wochenendes“, gibt Benes die Richtung vor.

SC Ritzing - FC Deutschkreutz 0:0.

Ritzing: Kardum; Sarosi, Valek, Cavcic, Gajic; Novak (80. Weber), Weingrill (75. Wolf), Cvetkovic, Tiskaya (80. Yörük); Filipovic, Gander.

Deutschkreutz: Kugler; Nagy, Hänsler, Lipowsky, Heissler; Trajilovic (76. Trajilovic), Godovitsch; Thumberger, Salamon (68. Haiden), Treiber (93. Scherz); Csano.

Reserve: 9:0 (Bobak 3, Cerny 3, Szanto 2, Koppermann).

SR: Thiel.- Ritzing, 300.