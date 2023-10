Aufsteiger Halbturn gastiert im Schattendorfer Grenzstadion

Schattendorf – Halbturn; Samstag, 16 Uhr. Schattendorfs Trainer Marco Cadek weiß: „Das ist eine immens wichtige Partie für uns. Wir werden uns gut vorbereiten und ich hoffe, dass wir an die Leistung des letzten Heimspiels gegen Edelserpentin anschließen können.“ Da gewann sein Team 2:1, in der Vorwoche verlor man dann in St. Margarethen 0:4 – ohne die etatmäßige Abwehr. Daniel Haring und Darko Anicic fehlten. Während Haring definitiv in den Kader zurückkehrt, könnte es sich für Anicc (Brustkorbprellung) auch schon ausgehen. Obmann und Tormann Alex Bernhardt: „Wir sind wieder einen Tick erfahrener aufgestellt, als in St. Margarethen. Wir wissen, dass es für Halbturn wieder ein vermeintliches Spiel der letzten Chance ist. Ich will daher das Wort Pflichtsieg nicht verwenden, auch weil Halbturn oft auf Augenhöhe mit dem Gegner ist. Aber wir sollten daheim in der Lage sein, die drei Punkte zu holen. Vorausgesetzt wir rufen unsere Tugenden ab.“

Halbturn hofft indes einmal mehr auf den großen Wurf bei einer Auswärtspartie. Was dieses Mal die Stimmung hebt: Der USV dürfte erstmals in Bestbesetzung antreten können. Denn Marco Hoffman ist nach seiner Sperre zurück und wenn sich unter der Woche keiner verletzt, sind alle Mann an Bord. „Wir müssen unsere Chancen verwerten. In Kohfidisch hatten wir einige Sitzer vergeben. Das müssen wir in Schattendorf besser machen“, möchte Sektionsleiter Werner Hoffmann Tore von seiner Mannschaft sehen.