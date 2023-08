Aufsteiger Halbturn war keine Hürde für Siegendorf

Siegendorf – Halbturn 3:0. Mit einem souveränen Auftritt fuhr die Mannschaft von Coach Nikolaus Schilhan den zweiten Saisonsieg ein. „Das war eine deutliche Steigerung zur zweiten Halbzeit in Sankt Margarethen. Es war aber ein schwieriges Spiel, Halbturn hat mit neun Mann betoniert und nur mit Marco Hoffmann als Solospitze auf Konter gelauert. Nachdem wir das Match aber im Griff gehabt hatten, haben wir die Kräfte für die kommenden Aufgaben geschont“, erklärte Siegendorf-Betreuer Nikolaus Schilhan. Ohne Jakov Josic und Maurice Gruber (Knie) starteten die Hausherren gut in die Partie. Nach einer Flanke von Tin Zeco auf Lukas Grozurek, leitete dieser auf Lukas Secco weiter, der auf 1:0 stellte (15.). Ein Doppelschlag vor und nach der Pause durch Mario Stefel (42.) — nach Vorarbeit von Grozurek — und dem Assistgeber selber (54.), sorgte für klare Verhältnisse. Halbturn war nur durch Hoffmann zweimal gefährlich, der jedoch zwei gute Chancen vergab. „Gegen so eine Mannschaft war für uns nicht viel drinnen“, befand Halbturns Sportlicher Leiter Stellvertreter Andreas Hafner. Gleichzeitig hob er aber die defensive Leistung seiner Truppe hervor. „Wir haben gekämpft und sind nicht so schlecht gestanden.“ Als besonderen Kniff beorderte USV-Coach Peter Herglotz seinen Offensivmann Ibrahim Kamasik in die Abwehrkette, die somit zur Fünfer-Abwehr mutierte. Das sollte die Angriffe der Hausherren bremsen und ist größtenteils gut gelungen.

ASV Siegendorf – USV Halbturn 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (15.) Secco, 2:0 (42.) Stefel, 3:0 (54.) Grozurek. Reserve: 1:2 (Schiener; Reeh, Hoffmann) SR: Wandl.- Sveta-Group Sportpark, 514. Siegendorf: Horvath; Auer, Wydra, Stoilov (34. Akbiyik); Secco (60. Nesovic), Kande (72. Szorger), Andrejevic, Zeco; Stefel, Kröpfl (60. Dimic); Grozurek. Halbturn: Summer; Kamasik, Hamm, Leopold, Szöcs, Bauer; Uljaky, Takac, Schneider; Hoffmann, Marko.