Aufsteiger Marz fährt zur hartnäckigen Prüfung in den Landessüden

Pinkafeld – Marz; Samstag, 17 Uhr. Großes Wundenlecken war bei Marz-Trainer Dadi Maxell nach der 0:3-Pleite gegen Bad Sauerbrunn nicht angesagt, viel mehr „wollen wir die Lehren daraus ziehen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir nicht mehr in der 2. Liga sind“, so der Coach, der aber auch weiß: „Bad Sauerbrunn hat ganz andere Ambitionen. Jene Gegner, die wirklich auch unsere Kragenweite sind, die kommen erst.“ Zu denen zählt der ASK-Trainer auch nicht den kommenden Gegner: „Pinkafeld ist eine gestandene Burgenlandliga-Mannschaft. Das wird wieder extrem schwer. Wir fahren da aber sicher nicht hin und ergeben uns vor dem Anpfiff. Es ist natürlich unser Ziel auch zu punkten.“ Was Maxell durchaus positiv stimmt, ist der Charakter der Marzer Mannschaft: „Wenn du rasch 0:2 zurückliegst und das gegen ein so offensivstarkes Team wie Sauerbrunn, kannst du auch unter die Räder kommen. Wir haben uns dann jedenfalls gewehrt.“ Mit Patrick Schütz, der zuletzt fehlte, kommt eine offensive Option wieder in den Kader. Artur Benes hingegen wird wegen Leistenproblemen passen müssen.

sadf Foto: BVZ