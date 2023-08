Auswärtssieg: Korherr entscheidet Derby sehr spät

Kohfidisch - Pinkafeld 1:2. Am vergangenen Samstag fand in Kohfidisch das erste Südderby der noch jungen Saison statt. Die optimal gestarteten Kohfidischer trafen auf die SCP-Elf von Lukas Halwachs, die ihrerseits mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Spielzeit startete. Von Beginn an entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, bei dem die Gäste prinzipiell mehr Ballbesitz hatten, aber in der Defensive auch immer wieder gefordert waren. „Es war sehr intensiv und es ging auf beiden Seiten voll zur Sache“, sagte Pinkafeld-Trainer Lukas Halwachs, dessen Elf nach einer knappen halben Stunde schon in numerischer Überzahl agieren durfte, denn der Kohfidischer Innenverteidiger Jonas Herczeg sah die Gelb-Rote Karte. „Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte das zu einem so frühen Zeitpunkt nicht sein müssen“, meinte Kohfidischs Sportlicher Leiter Paul Toth und ergänzte: „Unsere Burschen haben aber dennoch super gekämpt und sich ein Pauschallob verdient.“

Wirklich Zählbares kam dann in der zweiten Halbzeit auf die Anzeigetafel, traf erst Kohfidisch durch den starken Julian Binder per Elfer zur Führung, ehe sein Pendant, Christoph Saurer, keine zwei Minuten später schon via Freistoß ausglich. „Wir hatten dann zwar sehr viel Ballbesitz, aber wir machten es uns mit zu vielen Unkonzentriertheiten etwas zu schwer“, resümierte Halwachs und schoss nach: „Grundsätzlich war der Sieg dann schon verdient.“ Der wurde erst spät fixiert: David Korherr traf in der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1. „Darüber sind wir natürlich sehr, sehr froh“, so Halwachs, während Toth ergänzte: „Unsere kämpferische Leistung war richtig gut, aber gänzlich unverdient war deren 'Lucky-Punch' dann auch nicht.“

Statisik:

ASK Kohfidisch – SC Herz PInkafeld 1:2 (0:0).- Torfolge: 1:0 (64., Elfmeter) Binder, 1:1 (66.) Saurer, 1:2 (94.) Korherr.Gelb-Rote Karte: Herczeg (32., Foul).Reserve: 5:1 (Kopfer 2, Knor 2, Schandl; Ehrenhöfer-Suhr). SR: Martin Tatzber.- Kohfidisch, 550.

Kohfidisch: Grubmüller; Gaal, Herczeg, Vajda, Paukovits; Oswald; Csencsits, Binder, Wukitsevits (89. Thomas Polzer), Schaffer (46. Hasler/73. Mühler); Toth. Pinkafeld: Andi Diridl; Röhrling, Nyirö, Stefan Diridl; Puhr; Jonathan Pahr, Saurer, Reiter, Waldherr (96. Radvanyi); Wohlmuth (79. Seidl), Korherr (97. Kracher).