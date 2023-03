Bad Sauerbrunn fegte über Horitschon hinweg

Werbung

HORITSCHON - BAD SAUERBRUNN 0:5. Wenn es nicht läuft, kommt auch noch Pech dazu. So gesehen beim ASK Horitschon am vergangenen Samstag. In einer ausgeglichenen Anfangsphase führte ein (falscher) Pfiff des Unparteiischen zu einem Freistoß im Mittelfeld. Die Gäste schickten den flinken Sebastian Pojer auf die Reise und dieser bediente Goalgetter Michal Kozak, der volley zur Führung traf. In der Folge kamen auch die Heimischen zu ihren Chancen, doch Niklas Lehner traf nur das Außennetz und Bruder Niklas konnte Gästekeeper Lukas Stifter in aussichtsreicher Position nicht bezwingen und zu schlechter Letzt sprang auch noch ein Ball von der Stange ins Feld zurück.

Weitaus effizienter zeigten sich die Bad Sauerbrunner. Mario Cerny nahm sich aus gut 20 Meter ein Herz und traf via Innenstange zum 2:0. Dem noch nicht genug, sorgte Christoph Krenn knapp vor der Pause mit seinem 0:3 nach einem Eckball für den nächsten Nackenschlag der Hausherren. Diese versuchten nach dem Wechsel mit der Umstellung auf eine Dreierkette noch einmal für frischen Wind zu sorgen, doch auch dieser Plan ging schief. Ein Doppelschlag von Matthias Binder und Michal Kozak erstickte auch diese Ambitionen im Keim. Danach ließen die Kurortler den Nachmittag mit etwas weniger Tempo und Nachdruck ausklingen, Horitschon fing sich zumindest keinen weiteren Gegentreffer mehr ein.

STATISTIK

ASK HORITSCHON - SC BAD SAUERBRUNN 0:5 (0:3).- Torfolge: 0:1 (14.) Kozak, 0:2 (28.) Cerny, 0:3 (44. Krenn), 0:4 (57.) Binder, 0:5 (60.) Kozak. Reserve: 2:3 (Szileszki, Wallner; Galbed 2, Pollross). SR: Erdem (H: gut/BS: gut).- Horitschon, 230.

Horitschon: Leeb; Huber (71. Szileszki), Landl (58. Vlasich), Philip Wessely, Ostermann; Bastian Lehner, Maschler, Niklas Lehner, Lukas Wessely (46. Nico Wessely); Baumgartner (71. Buchreiter), Gräf (71. Stammer).

Bad Sauerbrunn: Stifter; Bukovinsky, Ofner, Tisch, Krenn (60. Kubik); Kornholz, Grgic (70. Ernst); Cerny, Binder (80. Schrot), Pojer (60. Reinisch); Kozak (80. Lackner).