Bad Sauerbrunn hat den vierten Streich im Fokus

BAD SAUERBRUNN - KLINGENBACH; FREITAG, 19.30 UHR. „Jetzt kommen die Gegner, die vor uns in der Tabelle sind. Das sind noch einmal andere Kaliber“, weiß Bad Sauerbrunns Trainer die Bedeutung der kommenden beiden Heimspiele. Nach dem Klingenbach-Duell kommt der Tabellenvierte aus St. Margarethen ins Wetterkreuzstadion.

„Ich hoffe, wir können den Schwung vom Spiel in Horitschon mitnehmen, dann ist alles drin. Ich glaube, dass wir auch da mitspielen können.“ Drei Siege in Folge, dreimal ohne Gegentor – der SCBS schwebt auf einer kleinen Erfolgswelle, die, wenn es nach Kremser geht, durchaus noch andauern könnte. Personell wird sich bei den Kurort-Kickern für das Klingenbach-Spiel kaum etwas ändern. Michael Stanislaw (Rippenprellung) wird wohl immer noch nicht zur Verfügung stehen. Eigentlich hat Kremser auch gar nicht viel Grund für Umstellungen: „Die Jungs haben das zuletzt herausragend gemacht. Schon im Training war das spürbar, was man dann auch auf dem Platz gesehen hat. Die Mannschaft arbeitet derzeit richtig gut.“ Und kann Bad Sauerbrunn, die gute Arbeit in den nächsten Wochen fortsetzen, wer weiß, was noch drin ist in dieser Saison.

Zwar liegt man aktuell, neun Punkte hinter dem insgeheim anpeilten Top-Sechs-Platz, aber Siege gegen den Fünften Klingenbach und den Dritten St. Margarethen würden Kapitän Thomas Ofner und Co. zumindest in eine gute Position diesbezüglich bringen.