Bad Sauerbrunn trifft auf die Kannoniere aus Kohfidisch

Bad Sauerbrunn – Kohfidisch; Samstag, 19 Uhr. Einerseits gab es für seine Jungs viel Lob nach dem tollen Auftritt in Marz, andererseits warf Trainer Heinz Kremser auch schon ein Auge auf das Spiel gegen Kohfidisch und warnt seine Truppe: „Ich hoffe und gehe auch davon aus, dass wir die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ging in der letzten Saison ordentlich schief“, so Kremser. Da unterlag der Kurort-Klub 1:3. Gelingt den Bad Sauerbrunnern allerdings eine ähnliche Vorstellung wie in Marz, dann sind Michal Kozak und Co. definitiv die drei Punkte zuzutrauen, auch wenn Kohfidisch einen Traumtag zuletzt erwischte und Horitschon 10:2 vom Platz fegte. „Und drei Punkte sind daheim auch immer unser Ziel. Wenn man eine Kleinigkeit anmerken kann, dann ist es die Chancenverwertung. Wir hätten in Marz gut und gerne auch fünf Tore machen können“, hält Kremser fest, der eventuell auf Tomislav Ivanovic verzichten muss. Der Neuzugang auf der 10er-Position musste mit einer Knie-Blessur nach 32 Minuten beim Auftaktspiel runter, ist also fraglich. Ansonsten ist Bad Sauerbrunn vollzählig, hat daher beim Duell mit den Südburgenländern zumindest fast die Qual der Wahl.

Foto: BVZ