Bad Sauerbrunn will gegen Ritzing Platz zwei festigen

Bad Sauerbrunn – Ritzing; Samstag, 18 Uhr. Für Bad Sauerbrunn gab es nach dem 2:2 in Siegendorf gemischte Gefühle. So richtig Freude kam nicht auf, obwohl man das erste Team war, dass dem Leader Punkte abtrotzte. Das späte Gegentor wurmte den SCBS, der sich nun gegen Ritzing wieder auf die Siegerstraße begeben will: „Wenn wir so auftreten wie in den vergangenen Wochen, dann bin ich sehr optimistisch. Den Gegner kann ich nicht gut einschätzen. Klar ist aber, dass Ritzing keine leichte Aufgabe wird“, stellt Sauerbrunns Coach Heinz Kremser klar. Personell kann er auf das selbe Personal setzten wie in Siegendorf. Marco Dominkus wird noch fehlen, dafür wohl früher als gedacht zurückkommen. Die Oberschenkel-Verletzung stellte sich nicht als Riss heraus, sondern „lediglich“ als Zerrung.

Für den SCR ist es das vierte Auswärtsspiel in Folge, bei dem man in den Landesnorden pilgern muss. Die bisherige Bilanz könnte vielleicht besser sein, konnte man jedoch die bisher aussagekräftigsten Leistungen gegen Gegner aus dem Norden abrufen - ein 4:1-Heimsieg gegen Leithaprodersdorf und ein 3:0-Auswärtssieg in Klingenbach. Gegen Siegendorf schrammte man gerade so an einem Unentschieden vorbei. Die einzige Mannschaft die es bisher geschafft hat, den Siegendorfern einen Punkt abzuknöpfen: der anstehende Gegner aus Bad Sauerbrunn, der mit 20 Punkten den ersten Verfolger des Leaders darstellt. Einschüchtern will man sich in Ritzing davon aber nicht lassen: „Auswärts in Bad Sauerbrunn wird es sicherlich nicht leicht. Wir werden aber schauen, was drin ist und das sind dann am Ende hoffentlich Punkte“, zeigt sich Furtner über das schwierige Aufeinandertreffen gelassen. Kapitän Daniel Wolf ist weiterhin angeschlagen, Filip Filipovic kehrt zurück.