Bad Sauerbrunn will in Klingenbach den Stockerlplatz behaupten

Klingenbach – Bad Sauerbrunn; Samstag, 14 Uhr. Das Bad Sauerbrunner Ziel in Klingenbach: Platz drei behaupten. Statistisch gesehen eine durchaus machbare Angelegenheit. Von den letzten sieben direkten Burgenlandliga-Duellen holte der Kurort-Klub fünf Siege. Die zwei Niederlagen hingegen gab es bei den beiden vergangenen Spielen in Klingenbach. Gut, dass genau für die Partie gegen den Tabellensechsten Mittelfeldmotor Tomislav Ivanovic und Verteidiger Philipp Puchegger in den Kader zurückkehren. „Unser Ziel ist es diesmal ungeschlagen aus Klingenbach die Heimreise anzutreten“, stellt Coach Heinz Kremser klar.

Für Klingenbach ist es einmal mehr ein Wiedersehen mit Ex-Stürmer Michal Kozak. ASK-Trainer Wolfgang Hatzl: „Wir wissen, dass es schwer ist ihn zu verteidigen. Es wird generell ein schweres Spiel, Bad Sauerbrunn hat viel Qualität.“ Und Klingenbach hat defensiv ein Problem. Abwehrchef Filip Chromy schied im Derby gegen St. Margarethen verletzt aus, wird höchstwahrscheinlich aussetzen müssen. Trotzdem ist Hatzl optimistisch: „Wenn wir alles abrufen und uns ein sehr guter Tag gelingt, dann können wir Bad Sauerbrunn schlagen.“